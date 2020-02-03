Смертельно больная невеста умерла за несколько часов до свадьбы

В Шотландии женщина умерла за несколько часов до собственной свадьбы. У погибшей была последняя стадия рака груди, и ее желанием было выйти замуж за любимого человека, отца ее ребенка.

42-летняя Хэзел Джек (Hazel Jack) 6 лет боролась с прогрессирующим метастатическим раком молочной железы. Она перенесла безопасную для ребенка химиотерапию, когда была беременна сыном Джеком. Сейчас мальчику уже три года.

22 января врач выяснил, что болезнь больше не поддается лечению и перешла в терминальную стадию. По предварительным прогнозам, ей оставалось жить чуть более нескольких недель. Хэзел, узнав об этом, выразила последнее желание – выйти замуж за 42-летнего возлюбленного Джоно Голда (Jono Gauld).

Друзья невесты опубликовали в соцсетях призыв помочь ей с организацией свадьбы. Церемония должна была состояться в замке Корнхилл в городе Биггар в четверг, 30 января. Но утром в этот день Джек скончалась, сообщает «Лента.ру».

Ее сестра Джек Джиллиан Андерсон (Gillian Anderson) объявила родным и друзьям о смерти женщины. «Наша прекрасная Хэзел умерла сегодня утром после борьбы с раком. Спасибо всем, кто был здесь для нее: семье, друзьям и тем, кто щедро пожертвовал средства на свадьбу ее мечты. Семья хотела бы пригласить вас присоединиться к ним в замке Корнхилл в Биггаре сегодня с 15:30, чтобы помянуть Хэзел и поделиться воспоминаниями о ней, как она этого хотела», – сказала Джиллиан.

В сентябре 2019 года беременная невеста умерла за несколько минут до свадьбы. Сначала она пожаловалась на боль в шее и сильное головокружение, а после потеряла сознание.