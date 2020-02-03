Гражданин Кыргызстана организовал в Благовещенском районе нелегальную бойню

В селе Усть-Ивановка Благовещенского района обнаружена несанкционированная бойня. Нелегальный объект выявило амурское управление Россельхознадзора при проверке сообщений, поступавших от амурчан.

Сотрудниками ведомства были проведены контрольно-надзорные мероприятия. На месте они обнаружили биологические отходы крупного рогатого скота: конечности, шкуры, внутренности, кишки и требуху, полученные при убое. При этом заключение о соответствии размещения убойного пункта действующим ветеринарным нормам и правилам отсутствовало, объект не зарегистрирован в системе «Цербер» и не имеет условий для этого вида деятельности.

В ходе разбирательства выяснилось, что здание, в котором производился убой, принадлежит на праве доверительного управления гражданину Кыргызстана. Он объяснил, что ранее содержал несколько голов крупного рогатого скота, затем произвел их убой для личных нужд, но биологические отходы не утилизировал.

За нарушение ветеринарного законодательства, регламентирующего правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, нарушитель привлечен к административной ответственности. Ему также выдано предписание об устранении выявленных нарушений.

Поскольку гражданин, нарушивший законодательство, сообщил, что планирует заниматься убоем животных, ему разъяснены требования, предъявляемые к организации убоя, а также требования к строительству и содержанию убойных пунктов.