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Россиян привлекают в село новой социально ориентированной ипотекой

Россиян привлекают в село новой социально ориентированной ипотекой
Фото: pixabay.com

Новая ипотечная программа с государственной поддержкой стартовала в России с февраля 2020 года. Это социально ориентированный проект, разработанный правительством РФ для того, чтобы люди активней переезжали в село.

Льготная «Сельская ипотека» предполагает 0,1-3 процента годовых и создана для привлечения людей в сельскую местность. Известно, что в последние годы наблюдается резкий рост миграции жителей села в города. Особенно это актуально для молодежи.

«В этом году у нас запускается программа льготной сельской ипотеки. Она является составной частью госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Мы ожидаем, что в феврале уже начнутся первые выдачи», – сказал заместитель председателя правления банка Денис Константинов, выступая на всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России». Он уточнил, что программа запускается с условием субсидирования ставки на весь срок действия кредита – до 25 лет.

Занимаются выдачей и обслуживанием ипотечного займа крупные федеральные банки – Сбербанк и Россельхозбанк. Именно они имеют отделения в сельской местности. Обе компании в данный момент работают над продуктом. Точные кредитные лимиты пока неизвестны. Но, по сообщению сайта «Люди.Ипотеки.РФ», РСХБ запланировал на текущий год по этой программе не менее 10 миллиардов. Также известно, что в бюджете на 2020 год уже заложили 1 миллиард рублей на ее реализацию.

В постановлении РФ № 696 сказано, что льготную ипотеку разрешено получать на покупку или строительство жилых помещений, расположенных на сельской территории. Сюда входят:

  1. – города, население которых не превышает 30 тысяч человек. Они должны тесно взаимодействовать с соседними сельскими местностями — иметь общую инфраструктуру и зависеть от одних и тех же экономических факторов;
  2. – небольшие населенные пункты;
  3. – поселки городского типа, входящие в состав городского округа;
  4. – сельские поселения;
  5. – межсельные территории, малые поселения, располагающие общими площадями на муниципальном уровне.

Действуют и другие условия:

  1. – максимальный лимит займа – 3 миллиона рублей для всех регионов страны кроме Ленинградской области и Дальнего Востока. Здесь на приобретение недвижимости можно получить до 5 миллионов рублей;
  2. – срок ипотечного кредита – до 25 лет;
  3. – размер годовой ставки варьируется от 0,1 до 3 %. Получить ставку ниже 3 % возможно благодаря субсидиям, выделенным из регионального бюджета;
  4. – минимальный размер первоначального взноса – 10 %.

На текущий момент Сбербанк заявки на сельскую ипотеку пока не принимает. Обращаться можно в Россельхозбанк. Регулярные платежи по процентам разрешено уменьшить до 0,1% при наличии дополнительной финансовой поддержки со стороны местных органов власти. Для этого, кроме согласования с банком, необходимо выделение достаточных средств из бюджета на соответствующий год, пишет Ипотекавед.ру.

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#сельское хозяйство #экономика

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    55 минут назад



    Известно, что в последние годы наблюдается резкий рост миграции жителей села в города. Особенно это актуально для молодежи.



    дада... так прям мне сын и говорит - "ща папаня я школу доучусь даже и не буду подумывать о том, чтоб вышку ближе к центру получать, а прям тут в Универ поступлю. А после, опять же не буду думать, кудаб мне из этой дыры нарулить на запад или восток, а поеду село развивать. женюсь там и буду целину подымать"

  • Дукла

    Дукла
    37 минут назад

    спасти ещё можно райцентры-всё остальное убито напрочь

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