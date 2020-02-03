Россиян привлекают в село новой социально ориентированной ипотекой

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Новая ипотечная программа с государственной поддержкой стартовала в России с февраля 2020 года. Это социально ориентированный проект, разработанный правительством РФ для того, чтобы люди активней переезжали в село.

Льготная «Сельская ипотека» предполагает 0,1-3 процента годовых и создана для привлечения людей в сельскую местность. Известно, что в последние годы наблюдается резкий рост миграции жителей села в города. Особенно это актуально для молодежи.

«В этом году у нас запускается программа льготной сельской ипотеки. Она является составной частью госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий. Мы ожидаем, что в феврале уже начнутся первые выдачи», – сказал заместитель председателя правления банка Денис Константинов, выступая на всероссийской конференции «Ипотечное кредитование в России». Он уточнил, что программа запускается с условием субсидирования ставки на весь срок действия кредита – до 25 лет.

Занимаются выдачей и обслуживанием ипотечного займа крупные федеральные банки – Сбербанк и Россельхозбанк. Именно они имеют отделения в сельской местности. Обе компании в данный момент работают над продуктом. Точные кредитные лимиты пока неизвестны. Но, по сообщению сайта «Люди.Ипотеки.РФ», РСХБ запланировал на текущий год по этой программе не менее 10 миллиардов. Также известно, что в бюджете на 2020 год уже заложили 1 миллиард рублей на ее реализацию.

В постановлении РФ № 696 сказано, что льготную ипотеку разрешено получать на покупку или строительство жилых помещений, расположенных на сельской территории. Сюда входят:

– города, население которых не превышает 30 тысяч человек. Они должны тесно взаимодействовать с соседними сельскими местностями — иметь общую инфраструктуру и зависеть от одних и тех же экономических факторов; – небольшие населенные пункты; – поселки городского типа, входящие в состав городского округа; – сельские поселения; – межсельные территории, малые поселения, располагающие общими площадями на муниципальном уровне.

Действуют и другие условия:

– максимальный лимит займа – 3 миллиона рублей для всех регионов страны кроме Ленинградской области и Дальнего Востока. Здесь на приобретение недвижимости можно получить до 5 миллионов рублей; – срок ипотечного кредита – до 25 лет; – размер годовой ставки варьируется от 0,1 до 3 %. Получить ставку ниже 3 % возможно благодаря субсидиям, выделенным из регионального бюджета; – минимальный размер первоначального взноса – 10 %.

На текущий момент Сбербанк заявки на сельскую ипотеку пока не принимает. Обращаться можно в Россельхозбанк. Регулярные платежи по процентам разрешено уменьшить до 0,1% при наличии дополнительной финансовой поддержки со стороны местных органов власти. Для этого, кроме согласования с банком, необходимо выделение достаточных средств из бюджета на соответствующий год, пишет Ипотекавед.ру.