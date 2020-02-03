В феврале на ж/д станциях Приамурья будет работать медицинский поезд

Передвижной консультативно-диагностический центр «Академик Федор Углов» окажет медицинскую помощь пациентам на 8 станциях Забайкальской железной дороги, расположенных в Амурской области. Работа медицинского поезда запланирована с 6 по 16 февраля.

Бригада высококвалифицированных врачей клинической больницы «РЖД-Медицина» Иркутска бесплатно проведет прием граждан. Обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны будет производиться вне очереди. Для получения медицинских услуг необходимо предъявить полис ОМС.

Передвижной медцентр будет работать на станциях: 6 февраля – Ерофей Павлович, 7 февраля – Уруша, 8 и 9 февраля – Бамовская, 10 февраля – Сковородино, 11 февраля – Большой Невер, 12 февраля – Талдан, 13 и 14 февраля – Тыгда, 15 и 16 февраля – Ушумун.

В марте 2019 года медицинский поезд «Академик Федор Углов» работал на 9 станциях ЗабЖД. Тогда его услугами воспользовались более 900 жителей Амурской области.

В январе 2020 года исполнилось 10 лет с момента начала работы передвижного консультативно-диагностического центра «Академик Федор Углов». За это время медицинский поезд совершил 115 поездок, принял 135 тысяч пациентов. В нем было проведено более 441 тысячи исследований. Поезд совершает рейсы по станциям Восточно-Сибирской, Красноярской, Забайкальской и Дальневосточной железных дорог.