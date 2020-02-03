В Приамурье появилась уникальная пожарная часть для защиты важного объекта (видео)

Фото: Амурское управление МЧС

В Октябрьском районе состоялось торжественное открытие новой пожарной части. Она будет осуществлять защиту нефтеперекачивающей станции № 27, которая расположена в нескольких километрах от поселка Екатеринославка.

«Событие знаковое и знаменательное как для противопожарной службы региона, так и для всей Амурской области. Новую пожарную часть мы открываем в год 30-летия образования МЧС России. Для Амурской области эта пожарная часть уникальна. Подобных пожарных формирований у нас еще не было. Здесь созданы очень хорошие условия для несения личным составом службы по защите важного объекта», – сказал врио начальника Главного управления МЧС России по Амурской области Игорь Смирнов.

Главная задача новой пожарной части – обеспечение пожарной безопасности нефтеперекачивающей станции. В рамках реализации проекта расширения нефтепроводной системы «Восточная Сибирь – Тихий океан» нефтеперекачивающая станция была реконструирована, в конце 2019 года был введен в эксплуатацию резервуарный парк. Его предназначение – создание необходимого запаса нефти для обеспечения непрерывной транспортировки сырья по трубопроводу на дальневосточные нефтеперерабатывающие заводы и на экспорт через порт «Козьмино» в Приморском крае.

С появлением резервуарного парка НПС № 27 из промежуточной нефтеперекачивающей станции на своем технологическом участке стала головной. Обязательное условие деятельности головных станций системы «Транснефть» – наличие пожарного подразделения с несением службы личным составом в круглосуточном режиме.

«В рамках сотрудничества нашего предприятия и главного управления МЧС России по Амурской области нам удалось создать уникальный объект в системе пожарной охраны Приамурья. Депо оснащено необходимой спецтехникой, современным оборудованием, мощными пожарными автомобилями, сконструированными специально для нужд организаций системы "Транснефть"», – рассказал генеральный директор ООО «Транснефть – Дальний Восток» Виталий Степанов.

Пожарная часть № 27 входит в состав ФГБУ «3 отряд ФПС ГПС МЧС России (договорной)». В 2019 году на средства ООО «Транснефть – Дальний Восток» было построено здание депо и оснащено всем необходимым оборудованием.

В боксе пожарной части – уникальные пожарные автомобили. Три автоцистерны на базе автомобиля КамАЗ способны доставить к месту пожара 8 тонн пенообразователя каждый, оснащены автоматической установкой дозирования пенообразователя. Огнетушащий состав от этих автоцистерн подают в очаг с производительностью 150 литров в секунду. Одновременно с тушением можно подавать воду для охлаждения соседних сооружений.

Пожарный пеноподъемник – это еще один автомобиль, созданный специально для системы «Транснефть», он оснащен автоматической установкой дозирования пенообразователя, емкостью объемом 5 тонн, она заполнена пенообразователем. Его лафетный ствол поднимается на высоту 32 метра, что значительно выше резервуаров, предназначенных для хранения нефти.

Для дополнительного подвоза пенообразователя пожарная часть оснащена двумя прицепами объемом восемь тонн каждый. Отдельно стоящее здание на территории части – база газодымозащитной службы, где на хранении находится более 70 баллонов и установлено современное оборудование для заправки и обслуживания дыхательных аппаратов.

«Для личного состава созданы все условия и для несения службы, и для отдыха. Работают пожарные вахтовым методом. Режим 12 на 12, 12 часов несут службу, 12 часов отдыхают. Часть личного состава – это пожарные, ранее служившие в подразделениях пожарной охраны. Все, кто не имеет опыта, обязательно проходят обучение в учебном пункте МЧС России в Благовещенске. Техника и оборудование в части самые современные, у личного состава ежедневно проходят занятия, тренировки как теоретические, так и практические. Боеготовность подразделения должна быть очень высокой, мы призваны охранять очень важный объект», – рассказал начальник части Вячеслав Полудненко.

Пока один караул несет 12-часовую службу, другой в это время отдыхает. Живут бойцы в общежитии секционного типа в комнатах на 2-3 человека. В секциях есть и кухонное оборудование, и холодильник, и душ.

В свободное от несения службы время пожарные могут заняться спортом, в подразделении есть спортивный зал, в котором установлены различные тренажеры, например, беговая дорожка, велотренажер, силовые тренажеры, стол для тенниса. Также есть все для занятий профессиональным спортом.

27-я пожарная часть не только обеспечивает пожарную безопасность нефтеперекачивающей станции. Согласно договоренности между главным управлением амурского МЧС и ООО «Транснефть – Дальний Восток» личный состав подразделения будет привлекаться для защиты небольшого села Георгиевка, жилого поселка компании, расположенного в Екатеринославке и для тушения палов, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Амурской области.