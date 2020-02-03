В Приамурье обсудили увеличение ввода жилья, подходящего под дальневосточную ипотеку

Губернатор Амурской области Василий Орлов встретился с профильными министрами и зампредами, чтобы обсудить, какие мероприятия нужно провести, чтобы увеличить ввод жилья и, как следствие, успешно реализовать программу «Дальневосточная ипотека».

Как рассказал министр строительства и архитектуры области Игорь Карзунин, к концу 2019 года на рынке жилищного строительства введено 176 тысяч квадратных метров жилья, это на 11 % больше, чем в 2018 году. На 2020 год планируется ввести не менее 180 квадратных метров жилья.

«В свободной продаже сейчас находятся 583 квартиры, подходящие под критерии программы "Дальневосточная ипотека". На конец первого полугодия 2020 год рынок пополнится на 1 697 квартир. Имеющаяся потребность в улучшении жилищных условий молодых семей – 1 690», – цитирует Игоря Карзунина пресс-служба правительства Амурской области.

При этом было отмечено, что молодые семьи преимущественно выбирают так называемые гостинки и однокомнатные квартиры. Такого жилья на рынке порядка 100 квартир.

Генеральный директор ОАО «Амурстрой» Александр Синьков рассказал, что за две недели нового года к ним обратилось около 100 человек, подписано контрактов – 37. «Это больше, чем обычно. Но у нас нет столько квартир, сколько требуется», – отметил Александр Синьков.

«Цель совещания – определить стратегию. А это – стимулирование строительства. Точки роста – Благовещенск и Белогорск. Мы готовы построить инфраструктуру, не дожидаясь федеральных денег. Рассчитайте эффект – сколько построим жилья в микрорайоне Северный, в Игнатьевской усадьбе, в Белогорске. И предоставьте сроки, когда будут первые квартиры», – поручил Василий Орлов.

Кроме этого, глава региона дал задание проработать критерии стимулирования приобретения квартир. Как, например, субсидирование со стороны правительства региона при покупке квартиры в сельских территориях или для многодетных семей, которым необходимы квартиры большой площади, которые не очень востребованы на рынке жилья.

Губернатор призвал к жесткому мониторингу цен на рынке жилья. Чтобы исключить спекуляцию – подключить налоговую службу и ФАС.

Кредит под 2 процента могут получить: молодые семьи – возраст супругов до 35 лет включительно и неполные семьи с детьми, а также участники программы «Дальневосточный гектар», которые взяли землю под строительство ИЖС. Для получателей гектара нет возрастных ограничений.

Ипотеку можно взять для приобретения жилья в новостройках в городах Дальнего Востока или на вторичном рынке – в сельской местности.