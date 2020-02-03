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Бассейн вместо спортзала: в «Надежде» стартовали бесплатные занятия для школьников (видео)

Бассейн вместо спортзала: в «Надежде» стартовали бесплатные занятия для школьников (видео)

Учащихся начальных классов школы № 5 Благовещенска бесплатно учат плаванию в бассейне «Надежда». Занятия проходят три раза в неделю вместо уроков физкультуры. Учреждение реализует программу «Всеобуч по плаванию», которую финансирует городской бюджет.

Пока программа рассчитана до конца 2020 года. Уроки плавания у учащихся вторых и третьих классов начались с 20 января. Курс подразумевает 3 месяца, 36 часов, за это время дети должны освоить два стиля плавания – кроль на спине и кроль на груди.

Следующие занятия начнутся с сентября. По словам руководителя бассейна «Надежда», если городской бюджет продолжит финансировать программу, то в дальнейшем подобное сотрудничество будет налажено и с другими школа Благовещенска.

«Это пилотный проект, сейчас в нем участвуют учащиеся пятой школы в связи с ближним соседством наших двух учреждений. А далее мы, конечно, планируем привлекать остальные школы для того, чтобы охватить как можно больше детей возраста 8-9 лет», – отметила руководитель бассейна Нелли Болдырева.

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#Альфа ТВ #дети #здоровье #образование #отдых

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