В Белогорске первоклассников досрочно отправили на каникулы

Фото: администрация Белогорска

Первоклассники Белогорска уйдут на каникулы досрочно, с 4 февраля. Решение об этом принял глава города Станислав Мелюков. Досрочные каникулы стали одной из дополнительных мер профилактики ОРВИ и гриппа.

На планерном совещании глава города также рекомендовал всем муниципальным учреждениям образования, культуры и спорта внести изменения в планы работы и с 4 февраля отменить проведение массовых мероприятий на открытом воздухе во избежание превышения эпидпорога заболеваемости ОРВИ и гриппом среди населения. В настоящее время эпидпорог не превышен. Однако дополнительные меры профилактики будут не лишними, считает глава Белогорска.

В муниципальных учреждениях социальной сферы усиливаются меры, направленные на предотвращение распространения ОРВИ и гриппа. Ужесточены утренние фильтры среди детского населения, проводится систематическая уборка помещений с дезсредствами, осуществляются проветривание, кварцевание. В школах и детских садах усилено информирование родительских и детских коллективов о соблюдении мер личной гигиены, режима дня, профилактики вирусных инфекций, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.