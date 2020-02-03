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сегодня, 12:26 0

Авиакомпания «Аврора» отменила рейсы из ДФО в Пекин и Харбин

Авиакомпания «Аврора» отменила рейсы из ДФО в Пекин и Харбин
Фото: pixabay.com

Дальневосточная дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» «Аврора» временно отменяет рейсы Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин.Об этом сообщает перевозчик.

«С 1 февраля 2020 года авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", в связи с решением правительства РФ отменяет выполнение международных рейсов в Китайскую Народную Республику: Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин (и обратно). Данная мера вынужденная и продлится до отмены указания», – говорится в сообщении.

Пассажирам с оформленными билетами на бланках «Аэрофлота» с датой отправления не позднее 28 марта могут вернуть билеты или переоформить на новые, пишет портал Biang. Также для пассажиров с оформленными билетами в/из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» через Москву.

Ранее сообщалось, что работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, с 1 февраля меняется с регулярного на чартерный режим.

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#Китай #коронавирус в Китае #транспорт

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