Авиакомпания «Аврора» отменила рейсы из ДФО в Пекин и Харбин

Дальневосточная дочерняя авиакомпания «Аэрофлота» «Аврора» временно отменяет рейсы Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин.Об этом сообщает перевозчик.

«С 1 февраля 2020 года авиакомпания "Аврора", входящая в группу "Аэрофлот", в связи с решением правительства РФ отменяет выполнение международных рейсов в Китайскую Народную Республику: Хабаровск – Харбин и Владивосток – Пекин (и обратно). Данная мера вынужденная и продлится до отмены указания», – говорится в сообщении.

Пассажирам с оформленными билетами на бланках «Аэрофлота» с датой отправления не позднее 28 марта могут вернуть билеты или переоформить на новые, пишет портал Biang. Также для пассажиров с оформленными билетами в/из Харбина разрешена замена пункта вылета/прилета на Пекин, Шанхай, Гуанчжоу, Гонконг на рейсы авиакомпании «Аэрофлот» через Москву.

Ранее сообщалось, что работа регулярных авиаперевозчиков, выполняющих рейсы в Китай, с 1 февраля меняется с регулярного на чартерный режим.