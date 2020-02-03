11-летний амурчанин мечтает стать бизнесменом

Со вторника, 4 февраля, в Амурской области стартует новая обучающая программа «Бизнес-старт» для подростков, которые хотят стать бизнесменами.Она пройдет в рамках федерального проекта, поэтому посещать занятия амурские школьники смогут бесплатно.

Рассчитаны курсы на школьников в возрасте от 14 до 17 лет, занятия будут проходить на базе благовещенской «Точки кипения». Заявки на обучение уже подали полсотни ребят, присоединиться к ним можно, подав заявку через специальную онлайн-форму.

«Конечно, программа рассчитана на определенную возрастную категорию, но в целом мы не ставим жестких возрастных ограничений и принимаем на курсы детей и более младшего возраста, если у них есть большое желание заниматься. Так, у нас есть заявки от подростков 13 и 12 лет. А самому младшему участнику курсов только в августе исполнилось 11 лет», – рассказала руководитель регионального Центра «Мой Бизнес» Татьяна Ситникова.

Обучение в бизнес-школе продлится месяц – за это время профессиональные спикеры, приехавшие из Казани, проведут для подростков 8 занятий: 4 февраля с 16:30 до 19:30 для учащихся пройдут занятия по введению в предпринимательство и лидерству, 6 февраля с 16:00 до 19:00 – по командообразованию и самоорганизации, 10 числа в это же время подростки будут работать на целеполагание и разработку идей, 13 февраля с 14:30 до 17:30 изучат бизнес-модели и научатся писать бизнес-планы, 19 февраля с 16:00 до 19:00 пройдут занятия по изучению продаж, 21 февраля в это же время школьники будут заниматься изучением упаковки продукта, 26 февраля научатся работать в социальных сетях для решения бизнес-задач, а уже 28 февраля с 15:00 до 18:00 дети будут работать над презентацией проекта и его защитой.

Занятия по предпринимательству будут включать в себя как работу под присмотром наставников, так и деловые игры по методике игропрактики, изучение бизнес-процессов в теории и отработку навыков на практике, говорится на сайте регионального центра «Мой бизнес».

По итогам занятий в бизнес-школе юные амурчане познакомятся с экспертами бизнеса из разных областей, получат навыки и знания по ведению бизнеса и внутренним процессам этой сферы, планированию, маркетингу, ораторскому искусству и управлению собственным временем. Кроме того, все участники курсов получат сертификат о прохождении обучения в бизнес-школе и возможность попасть на лагерную предпринимательскую смену для дальнейшего обучения.

Обучение организовано министерством экономического развития и внешних связей Амурской области совместно с амурским Центром «Мой Бизнес» и ФБРБ «Фабрика предпринимательства», которые помимо курсов для школьников запустили в Благовещенске и пятинедельное обучение для взрослых. Большой бесплатный курс для начинающих предпринимателей стартовал с 1 февраля на базе амурского бизнес-инкубатора. В первый день курсы посетили около 100 человек – это не только жители столицы Приамурья, но и начинающие предприниматели других районов Амурской области.