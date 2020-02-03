В провинции Хэйлунцзян подтверждено 118 случаев заболевания коронавирусом

3 февраля руководство провинции Хэйлунцзян сообщило о 23 новых подтвержденных случаях пневмонии, вызванной новым штаммом коронавирусной инфекции, а также о 73 предположительных фактах заболевания. По состоянию на 24:00 2 февраля в провинции зарегистрировано 118 подтвержденных случаев заболевания.

Из них 45 случаев – в Харбине, 11 фактов – в Цзямусы, 8 – в Муданьцзяне, 3 – в Цицикаре, 11 – в Дацине, 6 – в Тиси, 7 – в Шуанъяшане, 7 – в г Цитайхэ, 16 – в Суйхуа, 2 – в округе Большой Хинган. По одному подтверждённому случаю по-прежнему зафиксировано в городе Хэган. Новый случай на прошедших выходных был определен в уезде Суньу, который входит в территорию городского округа Хэйхэ. 163 случая имеют схожие с коронавирусом симптомы, однако не подтверждены диагностическими исследованиями. В Харбине двое заболевших полностью выздоровели.

Количество граждан, находящихся в отделениях экстренной терапии в провинции Хэйлунцзян, на сегодняшний день составляет 2 316 человек. В настоящий момент выявлено 4 089 человек контактировавших с заболевшими, из них 1 329 уже прошли медицинское обследование без выявления инфекции, 2 595 граждан находятся в процессе диагностики.

В масштабе страны министерство здравоохранения КНР по состоянию на 24:00 2 февраля сообщает о 17 205 подтвержденных фактах заболевания в 31 провинции Китая. Это на 2 829 больше, чем днем ранее. 2 296 пациентов находятся в тяжелом состоянии, 361 случай – с летальным исходом, 21 558 предположительных случаев заболевания. При этом 475 человек после заражения поправились. За прошедшие выходные этот показатель увеличился почти в три раза.

В настоящий момент выявлено 189 583 контактировавших с заболевшими людьми, из которых 10 055 уже прошли медицинское обследование, а 152 700 продолжают находиться на стадии диагностирования. Факты заражения незначительно продолжают выявлять на юге КНР. В Гонконге сообщается о 15 подтвержденных случаях заболевания, в Макао – 8, на Тайване – 10, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.