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В соцсетях обсуждают видео о том, как амурчане ходят в магазины и не платят

В соцсетях обсуждают видео о том, как амурчане ходят в магазины и не платят
Фото: кадр видео

Пользователи Инстаграма обсуждают видео, на которых запечатлены кражи, происходящие в магазинах Благовещенска. Герои этих видео – злоумышленники – действуют как скрытно, так и более явно.

Инстаграм-паблик kriminal.blg пишет, что ему ежедневно поступают видеоролики о том, «как амурчане в магазин ходят». «Складывается впечатление, что за продукты, алкоголь и шампуни никто не платит. От слова совсем», – отмечает паблик.

Он опубликовал ролик, снятый в одном из мини-маркетов областного центра. «Это лишь одно видео, где мужчина прихватил что-то, убрав сворованное во внутренний карман. А нам скинули из этого же магазина таких видео еще человек на 30 хватит. Возникает вопрос, если вы так ходите по магазинам, что продавцы получают и остается ли вообще у них зарплата после вычета ваших краж?» – пишет паблик.

Видео: instagram.com/kriminal.blg

«Не от хорошей жизни», – прокомментировал ролик один из пользователей. «Поэтому ненавижу работу в супер- и мини-маркетах. Благо еще прилавочную торговлю не отменили, хотя и там норовят, но стараемся пресекать», – высказался другой. «Этот мужчина не местный житель. С виду довольно приличный, с портфельчиком. Украл не только банку кофе, но и разного мяска в свой портфель сложил», – поделился информацией третий.

Еще один комментатор отметил, что кражи происходят из-за того, что за них предполагается не сильное наказание. «Украл этот черт на сумму до 1 000 рублей – это мелкое хищение, ему только административка. Надо уголовку вводить даже за мелкое хищение», – предложил он.

Инстаграм-паблик skaner28 разметил видео, героем которого стал «расторопный» мужчина, решивший не платить за товар в магазине. «Злоумышленник отвлек продавщицу тем, что попросил подать товар, и в момент, когда она отвернулась, схватил пакет с товарами и убежал», – описал происходящее паблик.

«Жаль продавца. С зарплаты вычтут, а она детей кормит за мелочную зарплату», – прокомментировал этот ролик пользователь. Еще один комментатор обратил внимание на то, что все произошло на глазах у ребенка. Были и те, кто поддержал мужчину: «Да надо всем так делать, барыги цены подымают на весь товар, никого не боятся».

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#интернет #криминал #происшествия

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