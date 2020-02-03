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3февраля
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сегодня, 11:30 0

Мила Йовович родила третью дочь

Мила Йовович родила третью дочь
Фото: instagram.com/millaismyworld/

44-летняя Мила Йовович родила девочку 3 февраля. Малышку назвали Озиан (Osian). Мама и дочка отлично себя чувствуют, и к ним уже пустили родственников.

Как стало известно, в палату к Йовович пришли ее старшие дочери Эва и Дашиэл. А также муж режиссер Пол Андерсон.

Актриса призналась, что гордится «своей маленькой феей».

Ранее звезда Голливуда была замужем за актером Шоном Эндрюсом, выдержав с ним всего 1 месяц (2012-й год). А затем за режиссером Люком Бессоном, прожив уже 2 года (с 1997-го по 1999-й). В третий раз Йовович уже не спешила, с Полом Андерсеном они прожили 7 лет перед официальным замужеством. На тот момент у молодых уже была двухлетняя дочь Эва. Все три девочки Йовович родила в третьем браке.

Третья беременность далась актрисе очень тяжело. Во время третьей беременности актриса набрала 22 килограмма, что отрицательно отражалось на ее самочувствии. Роды прошли быстро и без осложнений.

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#дети #жизнь #шоу-бизнес

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