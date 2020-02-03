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Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая

Минобороны начинает эвакуацию россиян из Китая
Фото: pixabay.com

В понедельник, 3 февраля, Минобороны России начинает эвакуацию граждан РФ из Китая, где произошла вспышка пневмонии вызванной вирусом 2019-nCoV. Авиационная группировка ВКС в составе пяти самолетов, созданная для эвакуации россиян, в воскресенье вечером была сосредоточена на аэродроме в Восточном военном округе.

На борту самолетов находятся медики и специалисты Минобороны в области вирусологии с современными средствами диагностики, индивидуальной защиты, медицинскими препаратами. Отправить за россиянами борты ВКС распорядился президент России Владимир Путин. Позднее его пресс-секретарь Дмитрий Песков уточнил, что эвакуация запланирована на 3-4 февраля.

По информации посольства РФ в Китае на 1 февраля, удалось установить связь со 183 россиянами, находящимися на территории провинции Хубэй, откуда и пошла эпидемия. Из них 123 человека находятся в административном центре провинции – городе Ухань. Всего же, по предварительным оценкам, на территории провинции может находиться 341 россиянин.

Как ранее заявила вице-премьер, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России Татьяна Голикова, из провинции Хубэй будут эвакуированы все изъявившие такое желание российские граждане. По возвращении в РФ они будут помещены под карантин на 14 дней. О том, где именно разместят на карантин возвращающихся россиян, до настоящего времени официально не сообщалось.

Как сообщает ТАСС, всего в закрытом на карантин 11-миллионном Ухане находятся тысячи иностранцев. Зарубежные страны, включая США и Японию, спецрейсами вывозят своих граждан. В числе стран, организовавших или готовящих эвакуацию, вошли также Германия, Франция, Израиль, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Белоруссия, Индонезия, Киргизия, Казахстан, Узбекистан, Египет, Грузия, Чехия, Словакия, Малайзия, Индия и ряд других.

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#коронавирус в Китае #транспорт

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