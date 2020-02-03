Снижения ипотечных ставок ждут в России в 2020 году

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В 2020 году в России может продолжиться снижение ипотечных ставок. На сегодняшний день средний показатель по стране опустился до исторического минимума и составляет 9 % годовых. Дальнейшая динамика во многом будет зависеть от политики Центробанка и уровня инфляции.

В первой половине 2020 года средняя ставка по ипотеке в России может опуститься до 8,7 % годовых. Об этом говорится в исследовании «ДОМ.РФ».

Заметное удешевление ипотечных кредитов началось ещё весной 2019 года. Так, с мая по декабрь ставка снизилась с 10,56 % до 9 % годовых. По данным Центробанка, значение стало самым низким за всё время наблюдений.

Снижение ипотечных ставок эксперты в первую очередь связывают с действиями ЦБ. Традиционно российские банки внимательно следят за изменением ключевой ставки регулятора и уже на основе принимаемых Центробанком решений самостоятельно определяют уровень долгосрочных кредитных ставок, в том числе ипотечных.

В 2019 году ЦБ снижал свою ключевую ставку пять раз — с 7,75 % до 6,25 %. Таким решением Банк России намеревается стимулировать деловую активность и экономический рост. В долгосрочной перспективе политика монетарных властей должна привести не только к удешевлению кредитов, но и увеличению внутреннего спроса и объёмов капиталовложений.

На изменение ключевой ставки ЦБ влияет динамика потребительских цен. По итогам декабря 2019 года инфляция в России осталась ниже целевой отметки Центробанка (4 %) и составила 3 %.

В первой половине 2020 года значение будет оставаться в диапазоне 2,3—3,3 %. В результате Банк России может продолжить снижение ключевой ставки, рассказал RT аналитик управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс» Александр Осин.

Как ожидают аналитики, соответствующее решение регулятор может принять уже на ближайшем заседании 7 февраля.