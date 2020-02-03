На Урале ученые ищут следы упавшего метеора (видео)

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Ученые пытаются обнаружить следы метеора (болида), который они зафиксировали в небе над Тюменью в ночь на четверг. Поискам помешало ухудшение погоды.

«Хороший болид. У нас выезжал отряд туда. Но дело в том, что сегодня там началась пурга, и, по нашим расчетам, тот район – очень тяжелый. Это болота, тайга. Это за Тюменью, где идет Транссибирская магистраль», – сообщил РИА Новости в воскресенье профессор физико-технологического института Уральского федерального университета (УрФУ), глава метеоритных экспедиций вуза Виктор Гроховский.

По его словам, исследованиям сильно помогли бы записи с видеокамер в районе Тюмени. Это позволило бы более точно локализовать место, где пролетел болид. Ученые пытаются достать такие записи, но, поскольку во время полета болида была глубокая ночь, то очевидцев и свидетелей произошедшего мало.

«Пока наблюдения были в Омске, в Озерске, в соседних областях – но это все далеко… Я думаю, он был хорошего размера, метрового размера. Челябинский метеорит был 19 метров, этот поменьше», – отметил Гроховский.