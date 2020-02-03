Движение пассажирских поездов между Россией и Китаем приостановлено

Пассажирское железнодорожное сообщение России с Китаем временно ограничено. Такие меры предприняли для предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте Забайкальской железной дороги.

«В соответствии с письмом главного государственного санитарного врача по железнодорожному транспорту РФ от 2 февраля 2020 года в целях предупреждения проникновения на территорию РФ новой коронавирусной инфекции с 00 часов 00 минут московского времени 3 февраля 2020 года до особого указания временно приостановлено движение следующих пассажирских поездов и беспересадочных вагонов в сообщении с КНР: поезд № 3/4 Пекин – Москва формирования "Китайских железных дорог"; поезд № 320/20-19/319 Чита – Забайкальск – Пекин; беспересадочные вагоны Москва – Пекин, курсирующие в составах поездов № 2/1, № 320/319 и № 20/19. Беспересадочные вагоны Москва – Пекин, отправившиеся из Москвы 1 февраля, проследуют в сообщении Москва – Забайкальск», – говорится в сообщении.

На сайте Забайкальской железной дороги также уточняется, что ранее было приостановлено движение международного пассажирского поезда № 402/401 Суйфэньхэ – Гродеково (формирование Китайских железных дорог), следующего через железнодорожный пограничный пункт пропуска Гродеково – Суйфэньхэ, а также беспересадочной группы вагонов формирования АО «ФПК» сообщением Чита – Маньчжурия, следующей через пункт пропуска Забайкальск – Маньчжурия.

Неиспользованные проездные документы в отмененные поезда и беспересадочные вагоны, оформленные в российских пунктах продаж, пассажиры могут вернуть без удержания сборов и плат.

Ранее Амур.инфо писало, что грузоотправители получили приказ «Российских железных дорог» о прекращении грузового движения с Китаем с 31 января, однако почти сразу железнодорожная компания отменила его.