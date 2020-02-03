Почти 80 % россиян считают поправки в Конституцию важными

ВЦИОМ опросил россиян об их отношении к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию. Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1 600 респондентов. Подпишет ли президент закон об изменениях в Конституции, будет зависеть от результатов общероссийского голосования.

Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, показал опрос ВЦИОМ (итоги есть в распоряжении РБК).

Респондентам задавали вопрос, как они относятся к внесению тех или иных изменений в Конституцию и предлагали выбрать один из вариантов ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91 % граждан (1 % сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90 % (скорее отрицательно — 5 %).

Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87 % (скорее отрицательно относятся 5 %); наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону — 81 % (о скорее отрицательном отношении сказали 4 %); запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих — 68 % (скорее отрицательное отношение выразили 14 %).

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66 % (скорее отрицательно — 12 %), возможное исключение из Основного закона слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66 % граждан (15 % сообщили о скорее отрицательном отношении).

63 % россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14 % — скорее отрицательно), 62 % — к расширению полномочий Совета Федерации (10 % — скорее отрицательно), 61 % — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (10 % — скорее отрицательно).

Также респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79 % опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16 % — что скорее не важны. Затруднились ответить 5 %.

Предложения главы государства считают важными большинство опрошенных во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов. Если говорить о возрастных группах, то максимум — 81 % — зафиксирован в трех из них — 35–44 года, 45–59 лет и среди людей старше 60 лет. В возрастной категории 25–34 года о важности предложенных изменений сказали 79 %, в категории 18–24 года — 61 %. При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет зафиксирован самый высокий показатель тех, кто полагает, что предложенные изменения являются скорее неважными, — 35 %.

Среди жителей городов-миллионников о важности президентских предложений заявили 86 %; среди жителей населенных пунктов, где проживают до 100 тысяч человек, — 81 %, среди жителей городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек — 80%. Далее следуют жители городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек и сельские жители — по 78%, а также Москва с Санкт-Петербургом — о том, что считают инициативы главы государства скорее важными для себя лично, заявили 72%.

Меньше всего тех, кто назвал предложения по изменениям в Конституции скорее неважными, среди жителей городов-миллионников (10 %), больше всего — среди москвичей и петербуржцев (24 %).

Владимир Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. В этот же день российский президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.

20 января он внес законопроект с предложениями о поправках, который Госдума приняла в первом чтении уже через три дня. Второе чтение было запланировано на 11 февраля, однако его могут перенести на конец февраля — начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок, заявил на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Решение будет принято на заседании Совета нижней палаты парламента 3 февраля.

30 января Путин заявил, что подписание или неподписание им закона об изменениях в Конституции будет зависеть от результатов общероссийского голосования. Наиболее вероятной датой источники РБК называли 12 апреля. Однако позже стала обсуждаться возможность проведения голосования в будний день, который власти могут объявить выходным.