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сегодня, 10:45 14

Почти 80 % россиян считают поправки в Конституцию важными

Почти 80 % россиян считают поправки в Конституцию важными
Фото: online47.ru

ВЦИОМ опросил россиян об их отношении к предложенным Владимиром Путиным поправкам в Конституцию. Всероссийский телефонный опрос проводился 24 января, выборка составила 1 600 респондентов. Подпишет ли президент закон об изменениях в Конституции, будет зависеть от результатов общероссийского голосования.

Наибольшее одобрение вызвали инициативы по индексации пенсий и фиксации МРОТ не ниже прожиточного минимума, показал опрос ВЦИОМ (итоги есть в распоряжении РБК).

Респондентам задавали вопрос, как они относятся к внесению тех или иных изменений в Конституцию и предлагали выбрать один из вариантов ответа: «скорее положительно», «скорее отрицательно», «скорее безразлично» и «затрудняюсь ответить».

Наибольшее одобрение получили инициативы социального характера. О скорее положительном отношении к предложениям закрепить в Конституции обязательную регулярную индексацию пенсий, пособий и иных социальных выплат заявил 91 % граждан (1 % сказал о скорее отрицательном отношении), инициативу зафиксировать МРОТ не ниже прожиточного минимума скорее положительно оценили 90 % (скорее отрицательно — 5 %).

Далее по уровню поддержки следует предложение увеличить ценз оседлости для кандидатов в президенты с 10 до 25 лет — 87 % (скорее отрицательно относятся 5 %); наделить Конституционный суд функцией проверки законопроектов по запросу главы государства на предмет соответствия Основному закону — 81 % (о скорее отрицательном отношении сказали 4 %); запретить иностранное гражданство и вид на жительство в другом государстве для губернаторов, членов правительства, госслужащих, судей, депутатов Госдумы, сенаторов и муниципальных служащих — 68 % (скорее отрицательное отношение выразили 14 %).

Право президента назначать руководителей силовых структур и прокуроров регионов после консультаций с Советом Федерации скорее положительно оценили 66 % (скорее отрицательно — 12 %), возможное исключение из Основного закона слова «подряд» применительно к срокам полномочий президента также заслужило положительную оценку 66 % граждан (15 % сообщили о скорее отрицательном отношении).

63 % россиян скорее положительно отнеслись к возможности установить приоритет российской Конституции над международными договорами (14 % — скорее отрицательно), 62 % — к расширению полномочий Совета Федерации (10 % — скорее отрицательно), 61 % — к предложению дать Госдуме право утверждать председателя правительства, вице-премьеров и министров (10 % — скорее отрицательно).

Также респондентам задали вопрос, являются ли для них лично возможные изменения в Конституции скорее важными или скорее неважными. 79 % опрошенных сказали, что изменения скорее важны, 16 % — что скорее не важны. Затруднились ответить 5 %.

Предложения главы государства считают важными большинство опрошенных во всех возрастных группах и во всех типах населенных пунктов. Если говорить о возрастных группах, то максимум — 81 % — зафиксирован в трех из них — 35–44 года, 45–59 лет и среди людей старше 60 лет. В возрастной категории 25–34 года о важности предложенных изменений сказали 79 %, в категории 18–24 года — 61 %. При этом среди молодежи в возрасте от 18 до 24 лет зафиксирован самый высокий показатель тех, кто полагает, что предложенные изменения являются скорее неважными, — 35 %.

Среди жителей городов-миллионников о важности президентских предложений заявили 86 %; среди жителей населенных пунктов, где проживают до 100 тысяч человек, — 81 %, среди жителей городов с населением от 100 тыс. до 500 тыс. человек — 80%. Далее следуют жители городов с населением от 500 тыс. до 950 тыс. человек и сельские жители — по 78%, а также Москва с Санкт-Петербургом — о том, что считают инициативы главы государства скорее важными для себя лично, заявили 72%.

Меньше всего тех, кто назвал предложения по изменениям в Конституции скорее неважными, среди жителей городов-миллионников (10 %), больше всего — среди москвичей и петербуржцев (24 %).

Владимир Путин выступил с предложением внести поправки в Конституцию во время послания Федеральному собранию 15 января. В этот же день российский президент подписал распоряжение о создании рабочей группы для подготовки предложений о внесении поправок в Конституцию.

20 января он внес законопроект с предложениями о поправках, который Госдума приняла в первом чтении уже через три дня. Второе чтение было запланировано на 11 февраля, однако его могут перенести на конец февраля — начало марта в связи с большим количеством поступающих поправок, заявил на прошлой неделе спикер Госдумы Вячеслав Володин. Решение будет принято на заседании Совета нижней палаты парламента 3 февраля.

30 января Путин заявил, что подписание или неподписание им закона об изменениях в Конституции будет зависеть от результатов общероссийского голосования. Наиболее вероятной датой источники РБК называли 12 апреля. Однако позже стала обсуждаться возможность проведения голосования в будний день, который власти могут объявить выходным.

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#российская власть

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Комментарии
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  • Allenga

    Allenga
    47 минут назад

    Какие молодцы, потихоньку формируют "правильное" восприятие поправок)) Кто же захочет оказаться в меньшинстве, кто скажет, что "король-то голый"?!

  • Дукла

    Дукла
    45 минут назад

    всё дело идёт к монархии-люди плохо это понимают

  • nerro

    nerro
    40 минут назад

    а какие именно поправки будут внесены, респондентам говорили?

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    35 минут назад

    Лицемерные и двуличные ублюдки те кто придумал вообще всю эту идею с конституцией и ничего не значащим опросом и те кто типа чего то подсчитывает. Да 80-ти % навалить на тех и на других и на их конституцию с прицепом!

  • Allenga

    Allenga
    34 минуты назад

    Предположу что говорили, а именно об индексации пенсий и МРОТ, а остальное слишком долго и нудно, можно уместить в "и т.д".

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    25 минут назад

    Дебилы и идиоты кто, что то там оценивает положительно! Типа имбицилок бабок "заПутинцев". МРОТ они вам в любой момент сделают 5 тыщь и будете радоваться своей зарплате превышающей МРОТ на 1 рубль. И спрашивать даже не будут

  • Стилет

    Стилет
    22 минуты назад

    Если проголосовать за новую Конституцию, то хуже точно не будет. Поэтому голосовать "ЗА" - обязательно надо.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    17 минут назад

    ЕслиДобрыйТы

    Лицемерные и двуличные ублюдки те кто придумал вообще всю эту идею с конституцией и ничего не значащим опросом и те кто типа чего то подсчитывает. Да 80-ти % навалить на тех и на других и на их конституцию с прицепом!



    +++

  • Стилет

    Стилет
    17 минут назад

    ЕслиДобрыйТы

    Дебилы и идиоты кто, что то там оценивает положительно! Типа имбицилок бабок "заПутинцев". МРОТ они вам в любой момент сделают 5 тыщь и будете радоваться своей зарплате превышающей МРОТ на 1 рубль. И спрашивать даже не будут



    Идея о том, что международное право должно верховенствовать над российским, закрепленная в Конституции 1993 года, не имеет ничего общего с международной практикой, это был "прогиб под Запад" - ненужный и ставящий Россию в подчиненное положение, считает глава комитета ГД по образованию и науке Вячеслав Никонов.

    _______________

    Мы живущие в России должны жить по своим законам, а не прогибаться под изменчивый мир.

    Нужно ещё вернуть Центральный Банк под контроль государства.

  • ФЕЯ-ЭНИ

    ФЕЯ-ЭНИ
    16 минут назад

    мишура все это, а конкретно поменяют то что им надо и выгодно

  • Дукла

    Дукла
    16 минут назад

    стадо баранов тоже не понимало, что их ведут на бойню

  • ЕслиДобрыйТы

    ЕслиДобрыйТы
    12 минут назад

    Станет только хуже! Все за что ратует буржуазное правительство, все по определению приносит пользу только классу которому они служат и даже уже и являются им в большинстве своем.

    Ничего хорошего всем остальным это идиотия не принесет. А вот если бы послали их с этим делом, хоть какую то позицию обозначили. Они все равно сделают так как им нужно, но народ был против всего этого блядства, глядишь бы и задумались не много.

  • ЛайКа

    ЛайКа
    11 минут назад

    Ачо не 146%?

  • ямщик

    ямщик
    2 минуты назад

    ЛайКа

    Ачо не 146%?



    Будет мало 80%, напишут 146%. Это не проблема.

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