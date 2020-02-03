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3февраля
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сегодня, 10:28 0

Временный коридор между Благовещенском и Хэйхэ 3 февраля работать не будет

Временный коридор между Благовещенском и Хэйхэ 3 февраля работать не будет

3 февраля открытие временного коридора пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ не планируется. Коридор работал два дня – 1 и 2 февраля. За это время пересекли границу 205 человек.

По просьбе китайской стороны был организован отдельный коридор, по которому уехать в Китай из России смогли 99 гражданина КНР, сообщает правительство Амурской области.

Возможность создания новых коридоров для пересечения границы будет определяться исходя из потребности, с учётом подтверждённых обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного перехода, отметили специалисты.

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