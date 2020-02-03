Бедная семья усыновила мальчика, спустя годы он отблагодарил их

Джейви Лазаро Бадиле II рассказал в Facebook историю о своих приёмных родителях. Семья, несмотря на ограничения в финансах, взяла мальчика на воспитание, за что спустя годы получила благодарность в виде огромного дома.

Джейви усыновили, когда он был совсем маленьким. Несмотря на то, что семья была бедной, родители смогли воспитать благородного и целеустремленного человека. После того как парень покинул родную халупу, он смог добиться многого и стать руководителем филиала крупнейшей финансовой компании.

Одна из благодарностей семье впечатлила всех, в том числе тысячи пользователей соцсетей. Мужчина рассказал, что подарил своим родителям огромный дом. По сравнению с тем, где его приемные родители провели большую часть жизни, этот дом выглядит дорогим и шикарным.

«Когда родители усыновили меня, у них была сложная жизнь. Мама работала продавщицей, а папа – носильщиком. Теперь, когда у меня есть возможность выразить свою благодарность, я позабочусь, чтобы они осуществили все свои мечты», – цитирует парня Life.ru.

Мужчина всегда хотел сделать своих родителей счастливыми. И именно это стало мотивацией для открытия собственного дела, которое бы приносило ему большой и стабильный доход. Сейчас он работает руководителем филиала одной из самых крупных финансовых компаний на Филиппинах, а его семья живёт в шикарном особняке с семью спальнями и всем необходимым.