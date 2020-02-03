Школы Благовещенска эвакуируют (фото)

Обновлено: 10:53



Утром 3 февраля в Благовещенске эвакуируют школы. Информация об этом поступила в редакцию ИА «Амур.инфо». Ее подтвердили городские власти.

«В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из школ. Просим родителей по возможности забрать детей. На данный момент ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами», – говорится в Инстаграме администрации областного центра.

Горожане сообщают, что эвакуируют людей из школ № 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 11-го лицея, гимназии № 1. В пресс-службе мэрии агентству пояснили, что в столице Амурской области эвакуация затронула все школы.

Ранее сообщалось об эвакуации всех школ Хабаровска из-за сообщений об угрозах.