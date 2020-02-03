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Школы Благовещенска эвакуируют (фото)

Школы Благовещенска эвакуируют (фото)

Обновлено: 10:53

Утром 3 февраля в Благовещенске эвакуируют школы. Информация об этом поступила в редакцию ИА «Амур.инфо». Ее подтвердили городские власти.

«В Благовещенске из-за сообщений о минировании проходит эвакуация детей из школ. Просим родителей по возможности забрать детей. На данный момент ведется обследование общеобразовательных учреждений спецслужбами», – говорится в Инстаграме администрации областного центра.

Горожане сообщают, что эвакуируют людей из школ № 2, 4, 5, 10, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 28, 11-го лицея, гимназии № 1. В пресс-службе мэрии агентству пояснили, что в столице Амурской области эвакуация затронула все школы.

Ранее сообщалось об эвакуации всех школ Хабаровска из-за сообщений об угрозах.

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#происшествия #школа

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Комментарии
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  • Алекsей

    Алекsей
    1 час назад

    Власти России в конце концов должны и обязаны немедленно принять все меры по недопущению о подобных ложных сообщениях. Нервы на пределе, но главное у учащихся падает успеваемость и это факт.

  • Lotos

    Lotos
    1 час назад

    школу 22 тоже эвакуируют

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    49 минут назад

    Сервер в Нидерландах. Однозначно. Сейчас закроют.

  • Myxira

    Myxira
    47 минут назад

    Может, следует попробовать проводить эвакуации при полной тишине в сми?... Ну это, конечно, если нет прямой заинтересованности.

  • Oldlord

    Oldlord
    10 минут назад

    Myxira

    Может, следует попробовать проводить эвакуации при полной тишине в сми?...



    Будет ещё больше слухов и паники! )



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