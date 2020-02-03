В США ищут работника для «социализации» поросят: обзор прессы

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Грету Тунберг снова выдвигают на Нобелевскую премию мира; Памела Андерсон прожила с пятым супругом 12 дней и рассталась; поляк прозрел после ДТП. Обзор прессы подготовил ведущий «Авторадио-Благовещенск» Павел Савинкин.

Об этом пишут все

Сегодняшние немногочисленные газеты, в общем-то, похожи подборкой тем. Все пишут о китайском недуге, в чем ничего хорошего, поскольку он превратился в недуг мировой. Все пишут о капризах Белоруссии, не желающей покупать нашу нефть, в чем тоже ничего хорошего – не хотелось бы ссориться с одними из последних оставшихся братьев. Все пишут о серьезной, вдумчивой работе над доработками поправок в Конституцию, в чем… Ну, тут многие читатели могут со мной не согласиться. И чтобы не вдаваться в пустые дискуссии, остановлюсь на наиболее эксклюзивных материалах.

Вам статья

В «Известиях» прочел о том, что шведскую экоактивистку Грету Тунберг в очередной, уже второй раз предложили в качестве кандидата на Нобелевскую премию мира. В заслугу девушке ставят то, что в столь юном возрасте она смогла обратить внимание людей на проблемы экологии. Инициаторы подчеркнули важность решения проблем климата и заявили, что в случае бездействия ситуация может обернуться глобальными катастрофами. Смотрю, фамилию Тунберг по известности уже можно сравнивать с перестроечным Горбачевым – Горби и послеперестроечным… Ну, вы знаете кем.

Очень интересно

Теперь немного о загадках веков. Морские археологи нашли в Бермудском треугольнике корабль, который исчез около ста лет назад. Это торговое судно, покинувшее порт в Южной Каролине в ноябре 1925 года. Корабль направлялся на Кубу и – сгинул. Много лет исследователи не теряли надежды найти хоть какие-то следы загадочной пропажи, но тщетно. 35 лет назад было официально объявлено о прекращении поисков. По большому счету, судно искали уже только для того, чтоб дать хоть какие-то объяснения различным таинственным происшествиям, постоянно фиксирующимся в тех краях. И вот находка. Но вряд ли, как отмечают ученые, это что-то прояснит в загадках треугольника.

Летят утки

Чуть-чуть о звездах. Если уж быть точным, о потухших звездах. «Мир новостей» рассказал, что американская актриса Памела Андерсон рассталась со своим пятым супругом всего через 12 дней после свадьбы. Кинопродюсер Джон Питерс ранее признавался, что 35 лет был влюблен в Памелу. И вот он 35 лет страдал, а потом наконец-то решился. А уже только после того, как решился, как отыграли свадьбу, задумался, зачем же это ему надо. Крепко думал, целых, получается, две недели. Вот лучше бы он 35 лет назад хорошо думал в течение двух недель, правда же?

Газета напомнила, что актриса уже четыре раза была замужем до этой истории. И её нынешний уже не муж столько же раз гулял на своей свадьбе.

Полный абзац

Скажите, где, кроме дайджеста «Удивительный мир» можно прочесть о настоящем чуде – не придуманном, а именно настоящем?! В Польше слепого мужчину (он ослеп 20 лет назад в результате аллергии) сбила машина. После аварии ему потребовалась операция на бедре. И после нее он прозрел! Более того, и все раны у него затянулись быстрее, чем предполагалось. Врачи считают, что это «побочный эффект» от препаратов, которые ему прописали. Сам же пациент считает, что прозрение – результат двух ударов головой – сначала о капот, потом об асфальт. И даже шутит по этому поводу, мол, раньше надо было сигануть под машину.

На посошок

Ну и весьма симпатичная заметка из «Собеседника», которая пригодится тем, кто сейчас ищет работу. Здесь пишут о том, что некий американский приют открыл вакансию для сотрудника, который будет помогать поросятам в «социализации». В обязанности работника будут входить обнимания с молодыми свинюшками, почесывание, поглаживание, доброе похлопывание, а также кормление лакомствами. Необходимое требование к соискателю – любовь к животным и 100-процентная трезвенность. Наверное, чтобы при случае не возникало желания закусить шашлычком.