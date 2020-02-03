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сегодня, 09:31 0

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозах

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозах
Фото: pixabay.com

Все школы Хабаровска эвакуируют из-за поступивших сообщений об угрозах распространения в зданиях нервно-паралитического газа. Об этом ТАСС сообщили в администрации города.

Ранее сообщалось об эвакуации только двух школ в городе.

«В три школы поступили сообщения об угрозе без привязки к определенным школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», – сказал представитель администрации. Детей размещают в соседних социальных объектах.

В декабре прошлого года и в январе массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.

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#Дальний Восток #происшествия #школа

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