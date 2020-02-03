Все школы Хабаровска эвакуируют из-за сообщений об угрозах

Ранее сообщалось об эвакуации только двух школ в городе.

«В три школы поступили сообщения об угрозе без привязки к определенным школам. Поэтому принято решение эвакуировать все учреждения», – сказал представитель администрации. Детей размещают в соседних социальных объектах.

В декабре прошлого года и в январе массовые сообщения о заложенных взрывных устройствах несколько раз поступали в школы, университеты и детские сады Хабаровского края, Приморья, Амурской области и других дальневосточных регионов. Была нарушена работа сотен учреждений. Сообщения ни в одном из случаев не подтверждались.