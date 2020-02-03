Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 109 миллиардов долларов.

Специалисты отмечают, что потери отечественной экономики по итогам первого квартала могут достичь 0,2 %. Этот показатель укладывается в рамки обычной сезонной заболеваемости ОРВИ.

Отмечается, что больше всех пострадают авиаперевозчики, выручка которых сократится на 5-10 %, а также туристическая отрасль. По оценкам туроператоров, потери отрасли оцениваются в 100 миллионов долларов.

По данным АТОР, в прошлом году Россию посетили не менее 1,27 миллиона туристов из КНР. Лидеры по приему китайских туристов – Москва, Санкт-Петербург, Амурская область и Приморский край. Стоимость туров для китайцев в среднем составляет 1 тысячу долларов на человека.

Вспышка коронавируса также не обошла стороной автомобильную отрасль, вынудив двух японских гигантов – Toyota и Honda – приостановить выпуск своих машин в КНР. Однако на российском рынке это серьезно не скажется. Эксперты обращают внимание на то, что самые ходовые модели иномарок уже собираются в России.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил, что если карантин продлится дольше, чем до 10 февраля, можно будет наблюдать небольшой дефицит на мировом рынке китайских смартфонов – поставки сократятся на 5-6 %.