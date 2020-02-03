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сегодня, 09:15 5

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем

Аналитики оценили влияние коронавируса на товарооборот России с Китаем
Фото: pixabay.com

Вспышка коронавируса в Китае может привести к сокращению товарооборота между РФ и КНР на 2-4 %. Падение произойдет, если карантин на границе продлится более трех недель, считают опрошенные «Известиями» эксперты.

По данным ФТС, в прошлом году товарооборот между двумя странами составил 109 миллиардов долларов.

Специалисты отмечают, что потери отечественной экономики по итогам первого квартала могут достичь 0,2 %. Этот показатель укладывается в рамки обычной сезонной заболеваемости ОРВИ.

Отмечается, что больше всех пострадают авиаперевозчики, выручка которых сократится на 5-10 %, а также туристическая отрасль. По оценкам туроператоров, потери отрасли оцениваются в 100 миллионов долларов.

По данным АТОР, в прошлом году Россию посетили не менее 1,27 миллиона туристов из КНР. Лидеры по приему китайских туристов – Москва, Санкт-Петербург, Амурская область и Приморский край. Стоимость туров для китайцев в среднем составляет 1 тысячу долларов на человека.

Вспышка коронавируса также не обошла стороной автомобильную отрасль, вынудив двух японских гигантов – Toyota и Honda – приостановить выпуск своих машин в КНР. Однако на российском рынке это серьезно не скажется. Эксперты обращают внимание на то, что самые ходовые модели иномарок уже собираются в России.

Аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин допустил, что если карантин продлится дольше, чем до 10 февраля, можно будет наблюдать небольшой дефицит на мировом рынке китайских смартфонов – поставки сократятся на 5-6 %.

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#Китай #коронавирус в Китае #экономика

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Комментарии
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  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    в магазинах будет дефицит китайских фруктов и овощей и цены дико поползут вверх

  • Amurskiy

    Amurskiy
    2 часа назад

    Экономика приграничной Амурской области потеряет гораздо больше. Не менее 40 %, за этот месяц.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад

    Огурцов в городе нет. Полки с фруктами полупустые. Со своим импортозамещением скоро бак ту ссср(

  • Леди Бёрд

    Леди Бёрд
    2 часа назад

    Да, мы уже оценили дефицит овощей (полное отсутствие огурцов) и фруктов на прилавках. Сейчас ООО "Тепличный" разгуляется на славу.

  • ну вот

    ну вот
    1 час назад

    в Тепличном сказали что смена оборота, овощи появятся в конце февраля, ну

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