В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных только для лечения пациентов с новым типом коронавируса. Госпиталь рассчитан на тысячу мест.

Принимать больных «Хошэньшань» начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков. Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами — на строительство ушло менее двух недель.

Китайские власти строят в 25 милях от Хуошеншана вторую больницу под названием «Лэйшэньшань». Она рассчитана на 1 600 коек — это на 300 больше, чем планировалось изначально. Стационар начнет работу в среду, 6 февраля.

Проект обоих зданий создан на основе проекта пекинской больницы, построенной из сборных зданий в 2003 году для борьбы с эпидемией атипичной пневмонии. Заболевание тогда охватило более двух десятков стран и заразились им 8 000 человек. Во время вспышки атипичной пневмонии около 4 000 человек работали днем ​​и ночью, чтобы построить больницу за семь дней, пишет The Sun.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 350 заболевших, вылечить удалось 328 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения Китая.

За 2 февраля выявлено 56 новых летальных исходов и 2 103 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1 033 новых случая зафиксировали в Ухане, эпицентре заболевания. Также указывается, что 295 жителей Хубэя за прошедшие сутки излечились от коронавируса.

В воскресенье сообщалось, что число заразившихся коронавирусом по всему Китаю достигло 14 380, скончались 304, информировало агентство Biang.ru.