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сегодня, 09:08 21

В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом

В Ухане достроили первую больницу для зараженных коронавирусом
Фото: thesun.co.uk

В китайском Ухане завершили строительство первой из двух временных больниц, предназначенных только для лечения пациентов с новым типом коронавируса. Госпиталь рассчитан на тысячу мест.

Принимать больных «Хошэньшань» начнет в понедельник, 3 февраля. Работать там будут 1,4 тысячи военных медиков. Строительство больницы началось вечером 23 января и велось ускоренными темпами — на строительство ушло менее двух недель.

Китайские власти строят в 25 милях от Хуошеншана вторую больницу под названием «Лэйшэньшань». Она рассчитана на 1 600 коек — это на 300 больше, чем планировалось изначально. Стационар начнет работу в среду, 6 февраля.

Проект обоих зданий создан на основе проекта пекинской больницы, построенной из сборных зданий в 2003 году для борьбы с эпидемией атипичной пневмонии. Заболевание тогда охватило более двух десятков стран и заразились им 8 000 человек. Во время вспышки атипичной пневмонии около 4 000 человек работали днем ​​и ночью, чтобы построить больницу за семь дней, пишет The Sun.

Согласно последним данным, в Китае зафиксировано более 14 тысяч случаев заражения новым типом коронавируса. Скончались 350 заболевших, вылечить удалось 328 человек, сообщает региональный комитет здравоохранения Китая.

За 2 февраля выявлено 56 новых летальных исходов и 2 103 новых случая заражения, поясняется в сообщении. При этом 1 033 новых случая зафиксировали в Ухане, эпицентре заболевания. Также указывается, что 295 жителей Хубэя за прошедшие сутки излечились от коронавируса.

В воскресенье сообщалось, что число заразившихся коронавирусом по всему Китаю достигло 14 380, скончались 304, информировало агентство Biang.ru.

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#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    2 часа назад



    его начали строить вечером 23 января



    Мдя... те ещё ненормальные.

    Ну как чёто вечером да ещё и в четверг можно начинать? Там же пятница, конец рабочей недели.

    А понедельник - день тяжёлый.

    Такие дела надо начинать надо часов с 10 во вторник.

  • Тима 2217

    Тима 2217
    1 час назад

    У нас веками строится))), молодцы Китайцы.

  • ЕленаР

    ЕленаР
    1 час назад

    Молодцы китайцы!

    У нас бы с такой скоростью школы и детсады строили, а то мест нигде не хватает.

  • GnOmE

    GnOmE
    1 час назад

    вот что значит организованность и правильно поставленная задача

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Больничка в Ухане:

    https://www.thesun.co.uk/news/10875354/chinas-first-coronavirus-hospital/

  • Гефест

    Гефест
    1 час назад

    А у нас бы за это время, в лучшем случае, забором площадку огородили и сколотили из досок туалет. )))

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Гефест

    А у нас бы за это время, в лучшем случае, забором площадку огородили и сколотили из досок туалет. )))



    У нас надувное на такой случай есть

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    1 час назад

    Гефест

    А у нас бы за это время, в лучшем случае, забором площадку огородили и сколотили из досок туалет. )))



    неа - на строительство сортира ещё б согласование по кабинетам бегали подписывали.

    так что в лучшем случае как в том анекдоте - 2 палки воткнули бы - на одну телогрейку накидывать а второй волков отгонять.

  • ay

    ay
    1 час назад

    GnOmE

    вот что значит организованность и правильно поставленная задача



    Коммунизм по-китайски - норм.

  • ay

    ay
    1 час назад

    ЕленаР

    Молодцы китайцы!

    У нас бы с такой скоростью школы и детсады строили, а то мест нигде не хватает.



    Не. У нас бы только начали готовить конкурсную документацию к проекту чертежу больницы.

  • Oldlord

    Oldlord
    1 час назад

    У нас первые пять лет - принятие решения.

    Вторые пять лет - проектная документация.

    Третьи пять лет - поиск подрядчика.

    Четвёртые пять лет - поиск субподрядчиков.

    Пятые пять лет - поиск виноватых...

    СССР уже давно нет, а пятилетки остались. )))

  • Victrix

    Victrix
    59 минут назад

    На кой нам оно надо? В апреле само растает....

  • кержак

    кержак
    57 минут назад

    ...ну да,Федорчук за 10 дней решил вопрос со снятием запрета на строительство,так на форуме его сразу коррупционером объявили...)))

  • Алхимик

    Алхимик
    56 минут назад

    Справедливости ради стоит заметить, что это не капитальное здание, а модульной быстровозводимое сооружение. А так да,по всей видимости согласование заняло несколько часов.

  • nerro

    nerro
    55 минут назад

    GnOmE

    вот что значит организованность и правильно поставленная задача



    Партия - их рулевой.

  • кержак

    кержак
    52 минуты назад

    Алхимик

    Справедливости ради стоит заметить, что это не капитальное здание, а модульной быстровозводимое сооружение. А так да,по всей видимости согласование заняло несколько часов.



    ...из морских контейнеров- рефрежираторов...)))

  • Myxira

    Myxira
    51 минута назад

    Алхимик

    Справедливости ради стоит заметить, что это не капитальное здание, а модульной быстровозводимое сооружение. А так да,по всей видимости согласование заняло несколько часов.



    со всей современной начинкой.

  • physic1

    physic1
    44 минуты назад

    У нас бы по 44-фз начали бы конкурсные процедуры. Потом бы их нарушили, пришел бы ФАС, прокурорские бы подтянулись, нашли бы 1 000 0000 000 нарушений воровства

  • Хончо

    Хончо
    42 минуты назад

    Myxira

    Алхимик

    Справедливости ради стоит заметить, что это не капитальное здание, а модульной быстровозводимое сооружение. А так да,по всей видимости согласование заняло несколько часов.



    со всей современной начинкой.



    Какая современная начинка? Капельницы и шприцы? Там что томографы поставили? Обычный модульный вагончик, для изоляции и проведения терапии.

  • Ослы (имя нам - Легиōн)

    Ослы (имя нам - Легиōн)
    29 минут назад

    Хончо

    Myxira

    Алхимик

    Справедливости ради стоит заметить, что это не капитальное здание, а модульной быстровозводимое сооружение. А так да,по всей видимости согласование заняло несколько часов.



    со всей современной начинкой.



    Какая современная начинка? Капельницы и шприцы? Там что томографы поставили? Обычный модульный вагончик, для изоляции и проведения терапии.



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    угу, притащили.

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