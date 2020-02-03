Стало больше амурских семей, желающих получать ежемесячные выплаты из маткапитала

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В Амурской области возросло количество семей, желающих получать ежемесячные выплаты из средств материнского капитала. Это связано с внесением изменений в федеральное законодательство.

Так, с 1 января 2020 года ежемесячную выплату могут получать семьи, в которых среднедушевой доход не превысит двукратную величину прожиточного минимума (ранее использовалась полуторакратная величина), также выплату семьи могут получать до исполнения ребенку 3 лет (ранее до полутора).

Как сообщает отделение Пенсионного фонда РФ по Амурской области, только в январе с заявлениями на выплату из материнского капитала обратились 394 жительницы региона.

Право на ежемесячную выплату из средств капитала имеют семьи с небольшим доходом, для определения права на нее используется критерий нуждаемости. Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», с января 2020 года он равен двукратной величине прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предшествующего года. За II квартал 2019 года данная величина составила 13 009 рублей. Соответственно, право на выплату получают семьи из четырех человек с совокупным доходом 104 072 рубля в месяц и семьи из трех человек с доходом 78 054 рубля в месяц.

Получать выплату мамы смогут до достижения ребенком возраста трех лет. Однако продлевать ее, при желании, необходимо при исполнении ребенку 1 года и 2 лет.

Сама же ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для ребенка в регионе за второй квартал предшествующего года. В 2020 году ее размер равен величине прожиточного минимума для детей за 2 квартал 2019 года – 12 727 рублей. Такую сумму будут получать семьи, которые обратятся за назначением ежемесячной выплаты в 2020 году. Для семей, которым выплата назначена в 2019 году, сохранится прежний размер – 11 909 рублей.

«Сейчас за назначением ежемесячной выплаты к нам обращаются семьи, которые прекратили ее получать в связи с достижением ребенком возраста 1,5 лет. Теперь они могут продлить получение средств. Также приток заявлений связан с тем, что за получением средств обращаются те мамы, кому в 2018-2019 годах было отказано в назначении выплаты в связи с тем, что их доход превышал полуторакратную величину прожиточного минимума. Так как теперь доход получателей выплаты сравнивается с двукратной величиной прожиточного минимума, право на получение выплаты у них может возникнуть», – рассказала начальник отдела социальных выплат ОПФР по Амурской области Наталья Белякова.

Размер материнского капитала в 2020 году составляет 466 617 рублей. На сегодняшний день ежемесячные выплаты получают 1 519 амурчанок.

Получить дополнительные консультации по вопросам федерального маткапитала и выплат из него можно по номеру горячей линии отделения Пенсионного фонда РФ по Амурской области – 8 (4162) 202-400.