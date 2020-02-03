Выбор читателей за 2 февраля

Амур.инфо публикует дайджест самых интересных новостей воскресенья, 2 февраля.

В китайском городе Хэйхэ, который от российского Благовещенска отделяет река Амур, зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье, 2 февраля, об этом сообщил комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян. Всего в этой провинции 95 заболевших.

В районе дома № 70 на улице Строителей в Благовещенске неизвестный избил двух парней. При этом злоумышленник использовал металлические нунчаки. Об этом сообщает инстаграм-аккунт skaner28.

В Благовещенске в Общественно-культурном центре выбрали новую рок-звезду города. На сцене ОКЦ состоялся гала-концерт музыкального проекта NewRockStar.

В китайской провинции Хунань произошла вспышка птичьего гриппа. Ее зафиксировали на ферме в районе города Шаоян. Хунань с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса.