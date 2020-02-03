В Госдуме предложили вернуть систему привязки штрафов к МРОТ

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В пятницу на портале проектов нормативных правовых актов была опубликована новая редакция Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая ужесточает наказание за превышение скорости, систематические нарушения правил дорожного движения, отказ от медосвидетельствования и остановки по требованию полицейского, а также за попытку скрыться.

Так, согласно проекту, за превышение скорости от 20 до 40 километров в час предусмотрен штраф вместо 500 рублей – до трех тысяч рублей, от 40 до 60 километров в час вместо штрафа до полутора тысяч – до четырех тысяч рублей, более 60 километров в час – пять тысяч рублей вместо штрафа от двух до 2,5 тысячи рублей, которые действуют сегодня, либо водитель может быть лишен прав на срок от четырех до шести месяцев. За повторное нарушение на водителя наложат штраф до десяти тысяч рублей или лишат прав на год. Также новая статья 21.30 «Опасное вождение» предусматривает наложение административного штрафа в пять тысяч рублей.

«В связи с опубликованными новыми штрафами, особенно для водителей, с учетом безобразно работающей системы фото- и видеофиксации нарушений ПДД, предлагаю вернуться к теме привязки максимального штрафа для физических лиц к определенному проценту от минимального размера оплаты труда. Если сегодня у нас МРОТ зафиксирован на отметке 12 тысяч рублей, то максимальный штраф не может быть выше, чем 50 % от МРОТ», – цитирует Ярослава Нилова РИА Новости.

Депутат считает, что предложенные в новом КоАП штрафы для автомобилистов завышены. Он добавил, что подобная мера свидетельствует о непонимании авторами документа ситуации в стране.

«Сегодня же предлагается минимальный штраф для автомобилистов за превышение скорости установить на отметке в три тысячи рублей, это четверть МРОТ. То есть получается, что, например, человек, который проехал по трассе, где безобразно организовано дорожное движение, знаки противоречат разметке и установлены ловушки, может остаться просто без минимальной зарплаты», – отметил Нилов.

Глава думского комитета призвал разработчиков новой редакции КоАП учесть идею о привязке штрафов к МРОТ.

«Как председатель социального комитета Госдумы, я призываю разработчиков проекта обратить внимание на предлагаемую сумму штрафа с учетом прожиточного минимума и вернуться к прежней практике фиксировать сумму штрафа относительно установленного минимального размера оплаты труда, который ежегодно предлагает правительство России», – отметил парламентарий.

До 2007 года в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях все штрафы исчислялись в МРОТ. В то время как минимальный размер оплаты труда составлял 1 100 рублей, штрафной МРОТ составлял 100 рублей. В 2007 году в тексте кодекса понятие МРОТ было заменено указанием эквивалентной суммы штрафа в рублях.

Согласно действующей норме, административный штраф является денежным взысканием, выражается в рублях и устанавливается для граждан в размере, не превышающем пяти тысяч рублей, за исключением ряда случаев.