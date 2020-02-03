Гороскоп 3 февраля: Тельцы обаятельны, а Девам следует ограничить траты

Восход Солнца: 08:02

Заход Солнца: 17:25

Солнце в Водолее.

Овен. В целом благоприятный день. Он будет удачным, если Вы спланируете его заранее. Проведите день активно. Если у Вас назначена деловая встреча, желательно осуществить ее в первой половине дня, так как во второй, возможно, Вам придется заниматься домашними хлопотами. Этот день обещает денежные доходы, хорош для покупок.

Телец. Благоприятный день. Несет позитивные тенденции и пройдет достаточно спокойно: эмоции не выйдут из обычного русла. Вероятно, для достижения цели придется проявить все свое обаяние.

Близнецы. Благоприятный день для любого дела, однако звезды советуют найти компромисс между своими желаниями и возможностями. Ваше веселье, остроумие и находчивость сделают Вас центром компании.

Рак. Возможно, именно сегодня Вам захочется побыть наедине со своими мыслями, в тишине и одиночестве. Используйте благоприятный момент для обдумывания дел, отложенных в долгий ящик. Предстоит найти компромисс между тем, что хочется, и тем, что надо. К творческим людям придет вдохновение.

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Лев. Звезды предполагают неожиданный поворот в вашей жизни. Интуиция и предусмотрительность помогут Львам получить прибыль. Даже рискованные дела могут принести немалую выгоду если Вы сумеете вовремя остановиться. Удача на вашей стороне, но только не следует забывать, что иногда за добро добром не платят. А потому берегитесь — возможно, Вас ждут разочарования.

Дева. День благоприятный для творческой деятельности. Посвятите его самоуглублению, самообразованию. Поездки и путешествия противопоказаны. Следует ограничить свои траты, так как на скорые поступления рассчитывать не приходится — впереди Вас ждет много преград и препятствий.

Весы. Тяжелый и опасный день. Сегодня не следует жизненные проблемы принимать близко к сердцу, нервная система не вынесет перегрузок,что приведет к сложным заболеваниям.

Скорпион. Возможен конфликт на работе или в отношениях с родственниками. День пассивный, переменчивый. Старайтесь не принимать важных решений. Существует опасность ошибки, недопонимания. Новые идеи или влияния будут иметь негативные последствия. Сократите контакты с окружающими, отмените назначенные встречи.

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Стрелец. День включения космической энергии любви. Может случиться так, что в Вашем сочувствии и участии будут нуждаться многие из окружающих Вас людей. День благоприятен для поездок, путешествий, приема гостей, встреч. Однако избегайте слишком шумных компаний.

Козерог. Удача по-прежнему относится к вам с благосклонностью. Неприятности обходят вас стороной. Щедро делитесь с окружающими расположением фортуны. Под особым покровительством фортуны находятся люди, занимающиеся творчеством.

Водолей. Возможно, у Вас появится желание что-либо изменить в жизни. Но не торопите события - сегодня не самый благоприятный день для кардинальных перемен. Вероятно возобновление старых сердечных привязанностей.

Рыбы. Неблагоприятный для здоровья день. Не исключены вялость, головные боли, обострение хронических заболеваний. Вас могут огорчить небольшие семейные неприятности. Нужно набраться терпения. Звезды предостерегают от обольщений, обманов, пустых иллюзий.

Астролог: Вальдемар Небоходцев