Гороскоп на неделю 3 – 9 февраля: Рыбы могут влюбиться, у Овнов тяга к знаниям

Общий астрологический прогноз на неделю с 3 по 9 февраля для всех знаков Зодиака.

Овен. Типичные Овны на этой неделе почувствуют сильную тягу к знаниям. Вас будет привлекать все новое, необычное, то, что помогает расширить кругозор и углубить свои познания о мире. Это удачное время для путешествий с целью знакомства с разными странами и народами, с религиозными и этническими особенностями.

Телец. Горе от ума. Умение анализировать, сопоставлять и предполагать, не делает Вас счастливее, скорее наоборот – некоторые выявленные путем рассуждения факты заставляют не на шутку задуматься над тем, кто же на самом деле сплел такой сложный и запутанный клубок событий. Ищите того, кому это выгодно.

Близнецы. Главной темой этой недели будут отношения на работе и дома. В понедельник нежелательно решать финансовые вопросы, делать инвестиции, начинать совместные предприятия. В среду Вы получите не слишком позитивный ответ на свой запрос.

Рак. У Раков в начале и середине недели могут возникнуть проблемы со здоровьем. Основное внимание уделите правильному питанию. Исключите из рациона продукты, содержащие химические добавки. Полностью откажитесь от употребления алкогольных напитков, арбузов, пирожков и шашлыков.

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Лев. Предложения, поступившие на данном этапе, смогут открыть перед вами новые горизонты и наиболее полно раскрыть ваши таланты. И даже если на первый взгляд груз проблем, упавший на плечи, покажется непосильным, Вы с блеском сможете с ними справиться.

Дева. Любимый все чаще стал вмешиваться в ваши дела, давать советы по ведению домашнего хозяйства, воспитанию детей? Хотя раньше он не проявлял к этим вещам особого интереса. В чем причина, Вы узнаете совсем скоро.

Весы. Центр внимания Весов на этой неделе сместится в сторону семьи. Вашим родным обязательно потребуется внимание. Но и Вас общение с ними будет только радовать. У Весов будет постоянное желание как-нибудь их побаловать.

Скорпион. Нынешняя неделя очень хороша для тех, кто собирается вступить в брак, в том числе и повторный. Эти счастливчикам звезды обещают полную гармонию в отношениях, долгую жизнь, и хорошее материальное положение во второй ее половине.

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Стрелец. На этой неделе Вы можете достаточно грубо нарушить чьи-то планы. Не исключено, что Вам захочется пообщаться с кем-то из старых друзей, и Вы без предупреждения нагрянете к этому человеку в гости.

Козерог. Козерогам будут удаваться все дела, в которых необходимо общение с другими людьми. В этот период Вам будет легко склонить любого на свою сторону и ненавязчиво убедить, что именно ваше мнение является единственно правильным.

Водолей. Постарайтесь посвятить эту зимнюю неделю спокойным домашним делам, общению с близкими родственниками, но не делайте ничего, что доставляет дискомфорт и вызывает раздражение.

Рыбы. Сейчас наступает благоприятное время для того, чтобы влюбиться или укрепить уже возникшую романтическую связь. Свободные представители этого знака в это время могут познакомиться с потенциальным партнером в компании, на улице, по переписке или во время поездки.

Астролог: Вальдемар Небоходцев