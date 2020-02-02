Больницу Читы по жалобе гражданина КНР проверит Минздрав России

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Госпитализированный в больницу Читы гражданин Китая пожаловался ИА «Чита.Ру» на плохое лечение. Врачи больницы рассказали, что мужчина лежит в тёплом боксе, где есть отдельный санузел и горячая вода. Обязательно проводится трёхразовая уборка помещения. Питание у пациента четырёхразовое.

«В связи с поступлением жалобы Министерством здравоохранения РФ дано указание органам государственной власти в сфере охраны здоровья Забайкальского края проверить условия оказания медицинской помощи в краевой инфекционной больнице», — написал замминистра.

Салагай отметил, что в соответствии с законодательством страны каждый пациент «имеет право на получение полной информации о состоянии своего здоровья, результатах обследования и лечения».

Гражданин Китая в своей жалобе заявлял, что от него скрывают информацию о диагнозе. Ван Юньбин ездил с женой и ребенком отдыхать в Китай и не подозревал, что может заразиться. Вместе с ним в больницу помещена его двухлетняя дочь. По словам гражданина Китая, в больнице Читы «недостаточно условий для реабилитации». Он добавил, что за неделю у его семьи брали кровь шесть раз, но результаты анализов так и не дали.

О вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части Китая стало известно в конце декабря. О двух первых заболевших в России сообщили 31 января. Один – это гражданин из Забайкалья, вторая – студентка из Тюмени. На следующий день появилась информация, что пациент, госпитализированный в Забайкальском крае, идет на поправку.

По последним данным, заразились коронавирусом по всему миру более 14 тысяч человек, погибли 304 человека, 328 — вылечились.

2 февраля зафиксирована первая смерть от вируса за пределами Китая: на Филиппинах умер 44-летний мужчина, пишет «Коммерсант».