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сегодня, 20:19 10

Китаец, госпитализированный в Забайкалье с коронавирусом, вышел на связь со СМИ

Китаец, госпитализированный в Забайкалье с коронавирусом, вышел на связь со СМИ
Фото: chita.ru

2 февраля с ИА «Чита.Ру» связался гражданин КНР Ван Юньбинь, лежащий в краевой инфекционной клинической больнице в Чите Забайкальского края. Мужчина рассказал, что это о нем и его семье пишут российские СМИ в связи с выявлением коронавируса в России.

1 февраля сообщалось о том, что на территории Российской Федерации выявлены два человека, больных коронавирусом. Заболевшие – граждане Китая. Один из них находится в Забайкальском крае, вторая – в Тюменской области. Позже появилась информация о том, что гражданин Китая, у которого выявили новый коронавирус в Забайкальском крае, идет на поправку. «С данным больным в тесном контакте находились только два человека, которые также изолированы и остаются под наблюдением медицинского персонала. На сегодняшний день у больного уже наступила стадия реконвалесценции (выздоровление)», – сообщала руководитель регионального управления Роспотребнадзора Светлана Лапа.

«Чита.Ру» опубликовала обращение Вана Юньбиня:

«Здравствуйте, я тот китаец из российских новостей из Забайкальского края, который якобы заражен. Я всего лишь кашляю, больше ничего не беспокоит, врачи не говорят мне, что я заражен и не дают мне результаты анализов. О том, что я, возможно, заражен – узнал из новостей.

Если я действительно заражен, я хочу перед всеми извиниться, мне, возможно, не следовало никуда ехать, я лишь взял своего ребенка и жену и поехал отдыхать в Китай. Я не знал, что могу заразиться. Несмотря на результат, надеюсь на помощь, так как мой ребенок температурит и у него понос – из китайских новостей я понял, что это очень опасно, но условий в больнице, в которой мы находимся, недостаточно для нашей реабилитации.

Сейчас конец недели, и очень многие врачи не работают, я оказался в такой ситуации, что не знаю, если моему ребенку потребуется экстренная помощь, смогут ли врачи своевременно оказать ее. В Китае в аналогичной ситуации врач находится в течение 24 часов возле пациента, так как самочувствие больного может внезапно ухудшиться, к тому же может потребоваться необходимое оборудование, я надеюсь, что моему ребенку смогут помочь. Моя дочка русская, ей всего лишь 2 года, она совсем маленькая.

За одну неделю у нас взяли кровь на анализы 6 раз, но так и не дали ни одного результата. По здоровью, видимо, у нас нет никаких вопросов, у меня на руках маленький ребенок, у нее вся ручка уже в следах от укола, разве можно у маленького ребенка брать столько раз кровь, без результатов анализа?!

Мы хотели бы получить результаты анализа, знать, больны мы или нет, если вдруг у нас есть заболевание, моему ребенку нужно срочно оказать помощь».

Позже издание опубликовало интервью с Ваном Юньбинем. Мужчина рассказал, в частности, как все это началось.

«Мы прибыли в Читу 26 января. Связались с больницей 26 января в обед, после чего врачи приехали к нам домой, увезли в больницу, взяли там у нас кровь на анализ в первый раз и отправили домой. Дальше я точно не могу сказать, так как кровь на анализ брали слишком много раз, но вроде бы числа 27 января нас отправили в больницу после сбора крови, в больнице снова взяли кровь на анализ. Затем мы находились одни сутки в стационаре в больнице, после очередного анализа нам сообщили, что пришел отрицательный результат, поэтому мы вернулись домой (диагноз – ОРВИ легкой степени, и мы боялись подцепить инфекцию в больнице). После возвращения домой к нам 29 числа вновь приехали врачи для сбора крови на анализ. После этого, 31 числа к нам опять приехали и сообщили, что, возможно, существует вероятность заражения, опять отправили нас в больницу. То есть с 31 января и до сегодняшнего момента [2 февраля] мы находимся в больнице», – поведал гражданин КНР.

Мужчина пояснил, что он и его родные сейчас находятся в больнице и размещены в разных палатах.

«Кажется, они [врачи] и сами не знают, имеются ли даже у меня самого какие-то проблемы. Сегодня приходил врач и сообщил мне, что у меня нет никаких проблем сейчас. Анализы все в норме, легкие, рентген в норме», – заявил Ван Юньбинь.

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#Дальний Восток #здоровье #Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    2 часа назад

    Отправить его в Ухань для кроглосуточного наблюдения врачей! За его счет

  • Дукла

    Дукла
    2 часа назад

    зачем он к нам приехал во время эпидемии?зачем его пустили?

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    Затем что живёт здесь с семьёй, здесь у них дом. На его месте мог бы оказаться и любой русский.

    За то как все заметили что китаец.

    А то что наши медики, уже зная, что от туда могут приехать больные устроили покатушки туда-сюда-обратно вместо наблюдения и ожидания результатов анализа так это ни в какие ворота... Да и на месте никого нет, просто супер, лежи и помирай.

    У ребёнка температура с поносом, никто вообще не шевелится.

  • ольга лебедева

    ольга лебедева
    1 час назад

    АлхимикЗатем что живёт здесь с семьёй, здесь у них дом. На его месте мог бы оказаться и любой русский.

    За то как все заметили что китаец.

    А то что наши медики, уже зная, что от туда могут приехать больные устроили покатушки туда-сюда-обратно вместо наблюдения и ожидания результатов анализа так это ни в какие ворота... Да и на месте никого нет, просто супер, лежи и помирай.

    У ребёнка температура с поносом, никто вообще не шевелится.


    ++++ нет слов. Одни маты.

  • Evelina

    Evelina
    1 час назад

    Зато у нас цифровое тв по всей стране... Позор

  • Дукла

    Дукла
    56 минут назад

    он хочет люкс за ввезённую инфекцию?

  • Olivyeva

    Olivyeva
    51 минута назад

    Ахренеть..,Сразу а.вспомнился случай с "больным" "атипичной пневмонией" .Лечили лечили парня под прицелом видеокамер на весь мир.Оказалась не атипичка, а что то с почками было.Парень потом в суд подавал на медиков и представителей прэссы.Наша медицина НЕ ЛЕЧИТ , а только видимость суеты создаёт с умным видом академиков.

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    45 минут назад

    Дукла

    он хочет люкс за ввезённую инфекцию?



    Он хочет чтобы оказали помощь его 2х летнему ребенку, гражданину РФ.

    Учитесь читать.

  • Дукла

    Дукла
    42 минуты назад

    с китайца деньги не берут-всё оборудовано как положено-не нравится?гоу в Ухань

  • lev4ik

    lev4ik
    8 минут назад

    Остаётся только посочувствовать. Пусть крепится,это российская оптимизированная медицина.

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