«Новая рок-звезда» Анастасия Михайлова: для победы я потратила всего 500 рублей

За звание новой рок-звезды Благовещенска боролись девять участников, а победителем стала Анастасия Михайлова. Каким был ее путь к победе, рассказала в интервью автору блога Культпросвет Наталье Наделяевой.

Анастасия Михайлова рассказала, что в Благовещенск 6 лет назад она приехала из поселка Серышево. Девушка поет давно, был опыт создания своих групп: «28 регион», Arcanum, это был легкий рок, потом тяжелый металл.

В Благовещенске Анастасия сотрудничает с ДК профсоюзов, давала несколько сольных концертов, участвовала в тематических программах. Не раз выступала в ТРЦ «Острова», на главной площади, в ОКЦ.

В этом году Анастасия Михайлова вошла в число девяти финалистов конкурса New Rock Star, по условиям на гала-концерте нужно было исполнить две песни: отечественную и зарубежную.

Вместе с группой «Контрабанда» она выбрала песню группы Total «Больно уже не будет».

«Она была написана в самые трудные минуты жизни Марины Черкуновой — во время комы единственной дочери, чудом выжившей в страшной автокатастрофе. Меня тронуло это состояние, и я решила показать эту песню», — рассказала Анастасия.

Второй стала «Моя бабушка курит трубку» из репертуара Гарика Сукачева.

Анастасия участвовала в разных конкурсах, но в этом году решила подойти к подготовке основательно: спланировала графики, подготовила образ и в результате выиграла главную премию — 25 тысяч рублей. Девушка рассказала, что конкурс для нее обошелся всего в 500 рублей — их она потратила на создание образа.

«Что я хотела бы пожелать организаторам? Развития! В нашем городе есть рок-конкурс для молодежи, но нет для среднего возраста. А ведь здесь самые профессиональные, самые ответственные ребята. Будет невероятная конкуренция, но зато какой будет яркий проект!» — отметила Анастасия.

На какое важное дело в ходе подготовки образа потратила деньги Анастасия – читайте в блоге «Культпросвет». Там же размещено видео выступления победительницы.