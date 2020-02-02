Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 18:37 0

Прибывающих в Приамурье граждан КНР доставят в изолированные пункты

Прибывающих в Приамурье граждан КНР доставят в изолированные пункты
Фото: pixabay.com

2 февраля состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Амурской области. Был скорректирован план профилактических мероприятий по недопущению в Россию коронавирусной инфекции.

Это связано с принятым 31 января постановлением главного государственного санитарного врача России, согласно которому в регионах, куда прибывают сейчас граждане Китая с видом на жительство в РФ, необходимо организовать временные места непрерывного наблюдения за состоянием их здоровья в течение 14 дней.

В такие изолированные пункты эти граждане Китая с российским видом на жительство должны быть доставлены непосредственно с пунктов пропуска через государственную границу. Там они будут находиться под контролем медиков в течение двух недель. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это должно происходить в любом случае, даже если на пункте пропуска с помощью тепловизионного контроля и медицинского осмотра у граждан не будут выявлены симптомы заболевания.

Такие меры профилактики должны быть приняты во всех пяти регионах Дальнего Востока, где введены временные ограничения по работе пунктов пропуска через госграницу.

По информации заместителя председателя правительства Амурской области Юлии Рябининой, новые правила были доведены до китайских коллег с тем, чтобы они могли информировать об этом своих граждан.

Просмотров всего: 355

#здоровье #Китай #коронавирус в Китае

распечатать


Общество 2

Сорок россиян прибыли в Благовещенск из Хэйхэ

Происшествия

В Амурской области зарегистрированы случаи распространения фейков о коронавирусе
Происшествия 22

В Хэйхэ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
Общество 5

ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь