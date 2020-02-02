Прибывающих в Приамурье граждан КНР доставят в изолированные пункты

2 февраля состоялось внеочередное заседание санитарно-противоэпидемической комиссии Амурской области. Был скорректирован план профилактических мероприятий по недопущению в Россию коронавирусной инфекции.

Это связано с принятым 31 января постановлением главного государственного санитарного врача России, согласно которому в регионах, куда прибывают сейчас граждане Китая с видом на жительство в РФ, необходимо организовать временные места непрерывного наблюдения за состоянием их здоровья в течение 14 дней.

В такие изолированные пункты эти граждане Китая с российским видом на жительство должны быть доставлены непосредственно с пунктов пропуска через государственную границу. Там они будут находиться под контролем медиков в течение двух недель. Как сообщает пресс-служба правительства Амурской области, это должно происходить в любом случае, даже если на пункте пропуска с помощью тепловизионного контроля и медицинского осмотра у граждан не будут выявлены симптомы заболевания.

Такие меры профилактики должны быть приняты во всех пяти регионах Дальнего Востока, где введены временные ограничения по работе пунктов пропуска через госграницу.

По информации заместителя председателя правительства Амурской области Юлии Рябининой, новые правила были доведены до китайских коллег с тем, чтобы они могли информировать об этом своих граждан.