Сорок россиян прибыли в Благовещенск из Хэйхэ

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Помимо двойного тепловизионного контроля все прибывшие в Россию граждане сдали анализы на инфекционные заболевания. Санитарно-эпидемиологический контроль провели сотрудники инфекционной больницы, центра гигиены и эпидемиологии Амурской области и специалисты Роспотребнадзора региона. По результатам двойного тепловизионного контроля граждан с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

По оперативным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ, вернулось 40 граждан РФ. По отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск уехать в Китай из России смогли 9 граждан КНР, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Открытие временного коридора пункта пропуска завтра не планируется. Возможность создания новых коридоров для пересечения границы будет определяться исходя из потребности, с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.