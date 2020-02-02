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Сорок россиян прибыли в Благовещенск из Хэйхэ

Сорок россиян прибыли в Благовещенск из Хэйхэ
Фото: amurobl.ru

2 февраля между Благовещенском и Хэйхэ работал временный коридор. По нему пересекли границу 40 россиян. Признаков инфекционных заболеваний у граждан не выявлено.

Помимо двойного тепловизионного контроля все прибывшие в Россию граждане сдали анализы на инфекционные заболевания. Санитарно-эпидемиологический контроль провели сотрудники инфекционной больницы, центра гигиены и эпидемиологии Амурской области и специалисты Роспотребнадзора региона. По результатам двойного тепловизионного контроля граждан с признаками инфекционных заболеваний не выявлено.

По оперативным данным, в Россию по временному транспортному коридору, организованному через пункты пропуска Благовещенск – Хэйхэ, вернулось 40 граждан РФ. По отдельному коридору через пункт пропуска Благовещенск уехать в Китай из России смогли 9 граждан КНР, пишет пресс-служба правительства Амурской области.

«Открытие временного коридора пункта пропуска завтра не планируется. Возможность создания новых коридоров для пересечения границы будет определяться исходя из потребности, с учетом подтвержденных обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора», – рассказала первый заместитель министра экономического развития и внешних связей Амурской области Екатерина Киреева.

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#Китай #коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • Фефелов Иван

    Фефелов Иван
    1 час назад

    Я так понял что граница на замке но через неё шастают. Эти 40 человек, они возвращаются на родину по тому что далеко в Китае находились или это челноки, которые по туристическим путёвкам метнулись туда-обратно?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    30 минут назад

    Фефелов ИванЯ так понял что граница на замке но через неё шастают. Эти 40 человек, они возвращаются на родину по тому что далеко в Китае находились или это челноки, которые по туристическим путёвкам метнулись туда-обратно?


    Надо было граждан России оставить там?Люди возвращались,а шастает ваше чрезмерно возбужденное воображение,олександрович.

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