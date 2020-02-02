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2февраля
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сегодня, 17:02 1

Снежный городок в Благовещенске будет работать еще две недели

Снежный городок в Благовещенске будет работать еще две недели
Фото: Амур.инфо

Снежный городок на центральной площади Благовещенска будет работать еще две недели. Такое решение приняли 2 февраля в связи с многочисленными просьбами горожан.

В течение предстоящей недели с площади Ленина будет вывезено только несколько ледяных фигур для оформления стартового городка «Лыжни-2020».

Демонтаж снежных и ледовых конструкций бригады ГСТК начнут ориентировочно 17 февраля, сообщается в Инстаграме администрации Благовещенска.

При этом ранее сообщалось, что городок начнут разбирать 3 февраля.

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Снежный городок в Благовещенске начнут разбирать 3 февраля
Комментарии
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  • Всё серьезно

    Всё серьезно
    1 час назад



    Амуринфо

    Снежный городок на центральной площади Благовещенска будет работать еще две недели. Такое решение приняли 2 февраля в связи с многочисленными просьбами горожан. При этом ранее сообщалось, что городок начнут разбирать 3 февраля.



    Детский сад, ей богу. Нытики в инстаграме устроили истерику - мэрия поменяла решение.

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