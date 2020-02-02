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2февраля
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сегодня, 16:46 2

В Амурской области один из самых низкий показателей продолжительности жизни

В Амурской области один из самых низкий показателей продолжительности жизни
Фото: pixabay.com

В Росстате назвали регионы с самой большой убылью населения. По предварительной оценке численности постоянного населения на 1 января 2020 года и в среднем за 2019 год наибольшая убыль населения отмечена в трех федеральных округах, среди которых ДФО.

В Приволжском федеральном округе показатель составил 110 800 человек, в Сибирском – 54 200 человек, в Дальневосточном – 21 300 человек.

Как рассказали «Российской газете» в Росстате, наибольшая убыль населения отмечена в таких регионах, как Саратовская область (19 000 человек), Омская (17 600), Кемеровская (16 500), Алтайский край (15 800), Волгоградская область (15 800).

При этом наибольший рост населения отмечен в Северо-Кавказском федеральном округе, Центральном, Южном, Уральском и Северо-Западном федеральном округе. По регионам статистика такая: наибольший рост в Московской области и Москве, Тюменской области, Краснодарском крае и Ленинградской области.

По числу смертей на 1 000 жителей в 2018 году лидировали Псковская, Тверская, Новгородская, Тульская и Ивановская области. Меньше всего смертность была в Ханты-Мансийском округе, Республике Дагестан, Ямало-Hенецком округе, в Чечне и Ингушетии.

Хуже всего по показателю средней продолжительности жизни дела в 2018 году обстояли в следующих регионах: Амурская область (69,11 года), Забайкальский край (68,99), Еврейская автономная область (68,6), Республика Тыва (66,47), Чукотский автономный округ (63,58 года).

Второй важный показатель для анализа демографической динамики – суммарный коэффициент рождаемости, то есть число детей, которые появляются у женщины в течение ее жизни. В лидерах по этому показателю были: Республика Тыва (2,9 детей), Чеченская Республика (2,6), Республика Алтай (2,3), Ненецкий автономный округ (2,2), Республика Бурятия (2,04). Ниже всего число детей в среднем на одну женщину в следующих регионах: Воронежская область (1,3), Тамбовская (1,3), Смоленская (1,3), Республика Мордовия (1,2), Ленинградская область (1,1).

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#Дальний Восток #жизнь #происшествия

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Комментарии
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  • Sapsanische

    Sapsanische
    2 минуты назад

    а почему?

  • Феофан Фофонович

    Феофан Фофонович
    1 минута назад

    Грамотеи достали один из самых низких надо писать, а не один из самый низких. Троешники по русскому!

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