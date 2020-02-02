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сегодня, 15:52 3

Уникальный переход военных из Хабаровска в Москву сделает остановку в Амурской области

Уникальный переход военных из Хабаровска в Москву сделает остановку в Амурской области
Фото: yandex.ru

Группа военнослужащих Восточного военного округа, совершающая уникальный переход из Хабаровска в Москву в честь 75-летнего юбилея Победы, совершит остановку в Белогорске. Встреча военнослужащих спланирована в понедельник, 3 февраля.

Военнослужащие проведут церемонию возложения цветов у мемориала памяти защитников Отечества, после чего в гарнизонном Доме офицеров состоится концерт. На площадке у гарнизонного дома офицеров проведут выставку военной техники. В нее войдет техника, на которой прибыли военнослужащие, и образцы стрелкового оружия. После концерта военнослужащие проведут уроки мужества в школах города.

«Символично, что патриотическая акция проводится примере красноармейцев, которые в 1934–1935 годах преодолели на лыжах и пешком 8 134 километра, совершив переход со станции Бочкарево (ныне город Белогорск Амурской области) до Москвы», – сообщает пресс-служба ВВО.

100-дневный переход военнослужащих ВВО стартовал 28 января в Хабаровске. Военные идут на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Общая протяженность маршрута составит 8 492 километра. Завершить маршрут планируется 7 мая в Москве.

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#военные #память #праздники

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Комментарии
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  • Наивный добряк

    Наивный добряк
    11 минут назад

    Нелепость какая то. Зачем так мучить парней?

  • Витком

    Витком
    9 минут назад

    Вот если бы они точно повторили давний поход на лошадях и лыжах-тогда да,а так показуха

  • Витком

    Витком
    9 минут назад

    Вот если бы они точно повторили давний поход на лошадях и лыжах-тогда да,а так показуха

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