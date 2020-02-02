В Амурской области зарегистрированы случаи распространения фейков о коронавирусе

«Наши медики очень тщательно наблюдают и всем пациентам с ОРВИ и гриппом, проводят анализы и лечение. На этой неделе правительство приняло распоряжение о временном ограничении движения на территории пяти субъектов, включая Амурскую область. С китайской стороной договорились организовать временные коридоры для возврата наших граждан. 1 и 2 февраля они работают. Важно: при тщательном контроле и двойных проверках медиков на границе», – подчеркнул Василий Орлов.

Глава региона просит не паниковать, внимательно относиться к своему здоровью и не верить фейкам в мессенджерах. «К сожалению, такие случаи есть, и ими занимаются правоохранители», – отметил губернатор.

Из других значимых событий – утверждение комплексного плана социально-экономического развития ЗАТО Циолковский до 2030 года. Как сообщало ИА «Амур.инфо», на эти цели предназначено более 32,6 миллиарда рублей из федерального, областного и муниципального бюджетов. «Значительная часть финансов будет от Роскосмоса. Циолковский должен стать самым современным городом в Амурской области», – сообщает Василий Орлов.

Далее речь идет о проекте «Дальневосточная ипотека». «Мы решили создать единую проектную группу, чтобы оперативнее внедрять этот механизм приобретения жилья. Интерес к программе высокий – с начала года в банки поступило более 700 заявок, из них 492 получили предварительное одобрение. Сейчас по дальневосточной ипотеке работают пять банков региона. В феврале к ним присоединяются еще семь кредитных учреждений», – заявил губернатор.

В Амурской области продолжают решать проблему обеспечения кадрами учреждений здравоохранения. «Сейчас наш минздрав создает геоинформационную карту, которая будет отражать все вакансии в конкретных медицинских организациях региона. Затем вместе с АГМА формируют целевой набор по конкретным специальностям в конкретные населенные пункты с составлением "целевого" – целевой набор в медвузы и введение практически 100 % целевого приема в ординатуру. Вместе с программой "Земский доктор", созданием условий жизни и работы медиков на селе, надеюсь, это поможет в ближайшие годы серьезно продвинуться в решении медицинского кадрового вопроса», – высказался глава Приамурья.