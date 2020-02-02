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сегодня, 14:12 14

В Хэйхэ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В Хэйхэ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом
Фото: pixabay.com

В китайском городе Хэйхэ, который от российского Благовещенска отделяет река Амур, зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье, 2 февраля, об этом сообщил комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян. Всего в этой провинции 95 заболевших.

Как сообщает Biang.ru, в Хэйхэ это первый случай заболевания, зарегистрированный в городе непосредственно на границе Китая и России в провинции Хэйлунцзян.

«В уезд в центром Хэйхэ входит город Суньу, который административно подчиняется Хэйхэ. Заболевший коронавирусом был обнаружен в Суньу, то есть не в самом Хэйхэ, а за 100 километров от границы», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» директор Института Конфуция Благовещенского педагогического университета Николай Кухаренко.

По данным ведомства, за 1 февраля в провинции зарегистрировано 15 новых случаев заболевания, из них один больной в тяжелом состоянии. При этом из больницы за сутки выписали двух выздоровевших, а коронавирус подозревается еще у 79 человек.

По данным на 00:00 2 февраля, в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян в целом зарегистрировано 95 случаев заболевания: 34 случая в – Харбине, три – в Цицикаре, семь – в Муданьцзяне, 11 – в Цзямусы, восемь – в Дацине, по четыре – в Цзиси и Шуанъяшане, шесть – в Цитайхэ, один – в Хэгане, 14 – в Суйхуа, один – в Хэйхэ и два – в районе Большой Хинган. Состояние 13 заболевших оценивается как тяжелое. В Суйхуа зарегистрировано два летальных исхода. Из больниц Харбина выписано двое больных. Коронавирус подозревается у 172 человек.

Как поясняет ведомство, медики наблюдают за 2 931 пациентом, которые находились в тесном контакте с заболевшими. У 1 008 из них вероятность заболевания коронавирусом отклонена.

В субботу, 1 февраля, в больницы провинции Хэйлунцзян с предполагаемыми симптомами коронавируса обращалось 2 520 человек.

На 12:15 пекинского времени 2 февраля всего по Китаю зафиксировано 14 414 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание подозревается у 19 544 человек. Количество смертельных случаев составило 304, вылечились от болезни 334 человека.

Просмотров всего: 2607

#здоровье #Китай #коронавирус в Китае #происшествия

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Комментарии
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  • Алхимик

    Алхимик
    2 часа назад

    Было бы странно, если бы не появились заболевших.

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    2 часа назад

    Каков промежуток времени проходит от момента заражения до момента, когда это можно распознать по анализу?

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    2 часа назад

    Можно не переживать - тепловизоры гарантируют... Граница же на замке?

  • ямщик

    ямщик
    1 час назад

    Коренев, а чтой то я смотрю на фотку, горизонт вроде бы ровный, а вышка, смотри как наколонилась.Это что такое?

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    ямщикКоренев, а чтой то я смотрю на фотку, горизонт вроде бы ровный, а вышка, смотри как наколонилась.Это что такое?


    Тайные знаки...они повсюду...

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    https://youtu.be/flz849ue3RE

    Нормально адекватно разъясняет..

  • Cемен Васильевич А.

    Cемен Васильевич А.
    1 час назад

    Да и тучи...ходят хмуро...

  • Алхимик

    Алхимик
    1 час назад

    https://youtu.be/flz849ue3RE

    Нормально адекватно разъясняет..

  • Солёное_ухо

    Солёное_ухо
    1 час назад

    ПРОФИЛАКТИКА, ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (2019-nCoV)

    https://static-2.rosminzdrav.ru/system/attachments/attaches/000/049/302/original/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%9C%D0%A0_2019-nCov_(29.01.2020_-_9)1-3.pdf



    Пути передачи инфекции:воздушно-капельный(при кашле, чихании, разговоре), воздушно-пылевой и контактный.Факторы передачи: воздух, пищевые продукты и предметы обихода, контаминированные 2019-nCoV.





    Инкубационный период составляет от 2 до14 суток



    С таким инкубационным периодом тепловизор слабо поможет.

    Вдобавок, уже зафиксирован носитель вируса без симптомов заболевания.

    https://www.forbes.ru/obshchestvo/392151-pugayushchiy-sluchay-mediki-obnaruzhili-zarazhennogo-koronavirusom-malchika-bez

    Как-то так

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    51 минута назад

    Алкомаркеты должны помочь. Не зря их на каждом углу натыкали. Будто чувствовали, что беда где-то рядом ходит.

  • Обыкновенный медвежонок

    Обыкновенный медвежонок
    50 минут назад

    Я так понимаю,что китайский чеснок от короновируса уже не поможет.

  • маузер

    маузер
    39 минут назад

    вчера был в китайской больнице. врачи говорят, если не ездил в ухань и не обнимался с хубэйцами, то нифига не будет.

  • Витком

    Витком
    16 минут назад

    Согласен,в аптеках нифига нет, в алкомаркете все,что выше 40 градусов-действенное лекарство от вируса, эффективнее нету

  • paravis

    paravis
    30 секунд назад

    Поговаривают, что короновирус-расист.

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