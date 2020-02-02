В Хэйхэ зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом

В китайском городе Хэйхэ, который от российского Благовещенска отделяет река Амур, зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом. В воскресенье, 2 февраля, об этом сообщил комитет по гигиене и здравоохранению провинции Хэйлунцзян. Всего в этой провинции 95 заболевших.

Как сообщает Biang.ru, в Хэйхэ это первый случай заболевания, зарегистрированный в городе непосредственно на границе Китая и России в провинции Хэйлунцзян.

«В уезд в центром Хэйхэ входит город Суньу, который административно подчиняется Хэйхэ. Заболевший коронавирусом был обнаружен в Суньу, то есть не в самом Хэйхэ, а за 100 километров от границы», – рассказал корреспонденту ИА «Амур.инфо» директор Института Конфуция Благовещенского педагогического университета Николай Кухаренко.

По данным ведомства, за 1 февраля в провинции зарегистрировано 15 новых случаев заболевания, из них один больной в тяжелом состоянии. При этом из больницы за сутки выписали двух выздоровевших, а коронавирус подозревается еще у 79 человек.

По данным на 00:00 2 февраля, в соседней с Россией китайской провинции Хэйлунцзян в целом зарегистрировано 95 случаев заболевания: 34 случая в – Харбине, три – в Цицикаре, семь – в Муданьцзяне, 11 – в Цзямусы, восемь – в Дацине, по четыре – в Цзиси и Шуанъяшане, шесть – в Цитайхэ, один – в Хэгане, 14 – в Суйхуа, один – в Хэйхэ и два – в районе Большой Хинган. Состояние 13 заболевших оценивается как тяжелое. В Суйхуа зарегистрировано два летальных исхода. Из больниц Харбина выписано двое больных. Коронавирус подозревается у 172 человек.

Как поясняет ведомство, медики наблюдают за 2 931 пациентом, которые находились в тесном контакте с заболевшими. У 1 008 из них вероятность заболевания коронавирусом отклонена.

В субботу, 1 февраля, в больницы провинции Хэйлунцзян с предполагаемыми симптомами коронавируса обращалось 2 520 человек.

На 12:15 пекинского времени 2 февраля всего по Китаю зафиксировано 14 414 случаев заболевания коронавирусом. Заболевание подозревается у 19 544 человек. Количество смертельных случаев составило 304, вылечились от болезни 334 человека.