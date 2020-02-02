Новой рок-звездой Благовещенска стала Анастасия Михайлова

За звание новой рок-звезды Благовещенска боролись девять участников. Каждый из них исполнил по две композиции – одну дуэтом с рок-группой, другую – сольно. Как отмечают в городском управлении культуры, борьба была жаркой.

Мероприятие посетили заместитель мэра Благовещенска Виктория Хопатько и исполняющая обязанности начальника управления культуры Валентина Мищенко. Они отметили, что это один из лучших молодежных творческих проектов.

Победителями стали Влада Коковина, завоевавшая третье место и приз 10 000 рублей; Ольга Дрогунова взяла второе место и 15 000 рублей призовых. Первое место заняла Анастасия Михайлова. Приз за победу в конкурсе – 25 000 рублей. Все участники проекта получили билеты на концерт группы «Ария» и торты от ресторана ОКЦ.