Более 160 спортсменов поучаствовали в кубке Приамурья по рукопашному бою

В Благовещенске разыграли награды на кубке Амурской области по рукопашному бою. На соревнования съехались рукопашники Приамурья и гости из Забайкальского края, которые традиционно являются сильными соперниками. Самыми массовыми возрастными категориями стали 12-13 лет и старше 18 лет – в каждой из них выступали порядка 50 бойцов.

Помимо рукопашников, участие в состязании приняли представители других видов спорта, среди которых кикбоксинг, кудо, самбо. При этом и борцы, и ударники находились в равных условиях.

«В рукопашном бою нет разницы между ударами и бросками. Это сделано для того, чтобы борцовская техника не была больше или меньше оценена, чем ударная. Удары могут быть оценены как на один, так и на два бала, например, удар ногой в голову. Также и бросковая техника, например, если выполнил чистый атакующий бросок с падением на спину, а атакующий остался в стойке – он также получает два балла», – рассказал главный судья соревнований Алексей Тучик.

Как сообщает амурское минспорта, поединки в рамках кубка оказались очень зрелищными – спортсмены работали в высоком темпе. Как говорят судьи, в рукопашном бою нет времени «примеряться» к сопернику, ведь у бойцов всего один раунд – от 3 до 5 минут в зависимости от возраста. При этом около 20 % поединков заканчивается досрочно – в виду явного преимущества (более 10 баллов), а также использования удушающих и болевых приемов.

На соревнованиях разыграли 40 комплектов наград. Лучшие спортсмены, которых определят в ходе турнира, войдут в сборную области. Она представит Приамурье на дальневосточных состязаниях во Владивостоке в конце февраля.