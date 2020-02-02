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сегодня, 12:34 1

ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России

ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России
Фото: avito.ru

Федеральная антимонопольная служба России проанализирует поступившие в ведомство сообщения о росте цен на маски и противовирусные препараты. ФАС получила «несколько обращений» и намерена провести «соответствующую работу в рамках своих полномочий».

Сообщения о росте цен на маски и противовирусные препараты поступили в ведомство на фоне увеличения числа заболевших гриппом и ОРВИ, а также поступающих данных о зараженных коронавирусом граждан в разных странах мира, сообщает РЕН ТВ.

Ранее член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич попросил Федеральную антимонопольную службу проверить обоснованность резкого подорожания медицинских масок и противовирусных препаратов. На фоне вспышки коронавируса 2019-nCoV в Китае продажи медицинских масок в России в конце января выросли более чем втрое.

Всемирная организация здравоохранения официально объявила режим чрезвычайной ситуации во всем мире. Новый коронавирус признан угрозой для человечества.

На данный момент именно профилактику называют важнейшим фактором в борьбе с вирусом. Россиянам советуют мыть руки, избегать поцелуев и рукопожатий, а также следить за чистотой клавиатуры на работе и постоянно протирать экран смартфона. И, конечно, носить медицинские маски, которые необходимо менять каждые два часа.

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#коронавирус в Китае

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    39 минут назад

    угу но меня больше интересуют помидоры по 250 и перец по 400

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