В Китае зафиксирована вспышка птичьего гриппа

В китайской провинции Хунань, которая с юга граничит с провинцией Хубэй — очагом распространения нового коронавируса, произошла вспышка птичьего гриппа. Ее зафиксировали на ферме в районе города Шаоян.

Всего на ней содержалось 7 850 кур, из которых 4 500 заразились и погибли. Из-за угрозы распространения эпидемии власти изъяли с фермы более 17 тысяч домашних птиц, случаев заражения человека не зарегистрировано.

Сообщение о вспышке птичьего гриппа в Хунани появилось на фоне распространения из Китая неизвестного ранее коронавируса. Вспышка пневмонии, которую он вызывает, произошла в декабре прошлого года в административном центре Хубэя — Ухане. По последним данным, жертвами заболевания стали более 300 человек, еще 14 тысяч заразились, пишет РБК,

Помимо Китая, случаи заболевания выявили и в других странах, в том числе в Японии, США, Германии, Австралии, Франции и Южной Корее. 31 января двух заразившихся граждан Китая, а также контактировавших с ними госпитализировали и в России.

По данным Всемирной организации здравоохранения, первые известные случаи заболевания людей гриппом A(H5N1) произошли в Гонконге в 1997 году, тогда от заболевания умерли шесть человек. Вирус вновь появился в 2003 году, когда новые случаи заболевания людей зарегистрировали в материковом Китае и Гонконге. С 2003 года по 5 мая 2014 года 15 стран сообщили ВОЗ о 665 подтвержденных случаях инфекции, вызванной вирусом H5N1, 392 случая закончились летальным исходом, сообщает РИА Новости.