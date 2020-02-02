Между Благовещенском и Хэйхэ 2 февраля снова заработает временный коридор

2 февраля на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ с 14:00 до 16:30 амурского времени снова заработает временный коридор. Приехавшие в Россию граждане пройдут двойной тепловизионный контроль и сдадут анализы на инфекционные заболевания.

Сотрудники инфекционной больницы, центра гигиены и эпидемиологии Амурской области и специалисты Роспотребнадзора региона проведут санитарно-эпидемиологический контроль.

Одновременно с этим будет проходить возвращение китайских граждан, желающих уехать на родину, в КНР, сообщает амурское правительство.

«Далее работа временного коридора будет осуществляться по фактической потребности с учётом подтверждённых обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора», — сказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.