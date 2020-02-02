Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2020, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
2февраля
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:33 0

Между Благовещенском и Хэйхэ 2 февраля снова заработает временный коридор

Между Благовещенском и Хэйхэ 2 февраля снова заработает временный коридор

2 февраля на пункте пропуска Благовещенск – Хэйхэ с 14:00 до 16:30 амурского времени снова заработает временный коридор. Приехавшие в Россию граждане пройдут двойной тепловизионный контроль и сдадут анализы на инфекционные заболевания.

Сотрудники инфекционной больницы, центра гигиены и эпидемиологии Амурской области и специалисты Роспотребнадзора региона проведут санитарно-эпидемиологический контроль.

Одновременно с этим будет проходить возвращение китайских граждан, желающих уехать на родину, в КНР, сообщает амурское правительство.

«Далее работа временного коридора будет осуществляться по фактической потребности с учётом подтверждённых обращений граждан РФ и согласованной позиции с КНР, а также согласования с контрольными службами РФ. На основании этих данных будет приниматься решение по дате и времени работы временного коридора», — сказала заместитель министра экономического развития и внешних связей Екатерина Киреева.

Просмотров всего: 300

#коронавирус в Китае #таможня

распечатать


Общество

ФАС проанализирует сообщения о росте цен на маски и препараты в России
Общество

Эвакуировать россиян из КНР будут самолеты с военными медиками на борту

сегодня, 10:36
Общество 1

Самолеты ВКС РФ будут эвакуировать россиян из Китая
Общество 13

Через временный коридор в Благовещенск из Хэйхэ вернулись 165 человек
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь