В Благовещенске неизвестный напал с нунчаками на двух парней (видео)

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В районе дома № 70 на улице Строителей в Благовещенске неизвестный избил двух парней. При этом злоумышленник использовал металлические нунчаки. Об этом сообщает инстаграм-аккунт skaner28.

Инцидент произошел в ночь с 31 января на 1 февраля. По информации паблика, потерпевшие получили ушибы. С их слов, нападавшего они не знали, и конфликта у них с ним не было.

«По данному факту в настоящий момент полиция проводит проверку. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень причиненного вреда здоровью», – сообщили Амур.инфо в городской полиции.