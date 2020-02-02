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сегодня, 11:23 4

В Благовещенске неизвестный напал с нунчаками на двух парней (видео)

В Благовещенске неизвестный напал с нунчаками на двух парней (видео)
Фото: Скриншот видео

В районе дома № 70 на улице Строителей в Благовещенске неизвестный избил двух парней. При этом злоумышленник использовал металлические нунчаки. Об этом сообщает инстаграм-аккунт skaner28.

Инцидент произошел в ночь с 31 января на 1 февраля. По информации паблика, потерпевшие получили ушибы. С их слов, нападавшего они не знали, и конфликта у них с ним не было.

«По данному факту в настоящий момент полиция проводит проверку. Также будет назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит степень причиненного вреда здоровью», – сообщили Амур.инфо в городской полиции.

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#происшествия

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Комментарии
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  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    как говорилось и ранее, это Тайвань детка

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    1 час назад

    из просмотренного понятно, что оператор так себе, а нунчаки не металлические, ибо гопота не уснула на месте с одного удара

  • Родя

    Родя
    1 час назад

    Это ж надо снимать экран телефона!

    Простую запись экрана модно заюзать.

  • Мартовская Зима

    Мартовская Зима
    3 минуты назад

    Этот адрес чуть не каждую неделю мелькает. Кто там живёт?

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