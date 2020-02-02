Эвакуировать россиян из КНР будут самолеты с военными медиками на борту

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился задействовать пять самолетов ВКС для эвакуации российских граждан из Китая. На каждом воздушном судне будут находиться военные медики и специалисты Минобороны в области вирусологии.

Как пишет «Коммерсант», эвакуация самолетами ВКС запланирована на 3-4 февраля. На борту каждого воздушного судна будут современные средства диагностики, индивидуальной защиты и необходимые лекарства.

«В связи с тем, что потребовалось определенное время для завершения согласования полетной информации китайской стороной, эвакуация российских граждан из Китая самолетами ВКС будет осуществляться 3-4 февраля»,— сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

О том, что самолеты ВКС будут участвовать в вывозе граждан РФ из КНР, сообщалось ранее.

Россия 30 января закрыла границу на Дальнем Востоке из-за коронавируса. С 1 февраля российские авиаперевозчики для полетов в Китай и обратно могут работать только в чартерном режиме. В России выявили двух больных коронавирусом.