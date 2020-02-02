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сегодня, 10:09 12

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции
Фото: regnum.ru

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил изменить преамбулу Конституции РФ, добавив в нее упоминание Бога. По его словам, большинство российских граждан в Бога верит.

«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других»,— заявил патриарх на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя. Патриарх призвал молиться, трудиться, чтобы в основном законе упоминался Бог, пишет «Коммерсант».

По мнению патриарха Кирилла, «если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля"», то об этом может быть сказано и в Конституции. «Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом»,— заявил он.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Позднее президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Для выработки поправок была создана рабочая группа, которая уже сформулировала около 100 предложений. Второе чтение документа в Госдуме планируется провести 11 февраля.

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#жизнь

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Комментарии
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  • Nikodim

    Nikodim
    2 часа назад

    А тем, кто в него не верит, но при этом живет праведно и по совести, как потом относится к основному документу? В Библии же нет упоминания о конституции. Зачем все мешать?

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    2 часа назад

    Бородатые в любую жопу лезут, ты их в дверь - они в окно

  • ay

    ay
    2 часа назад

    Теперь мне понятно, почему "красные" придавили попов после Октябрьской Революции.

  • Елена Nakhodka

    Елена Nakhodka
    2 часа назад

    Сколько нас? Много) И у каждого в голове свои тараканы. (Коими и засыпим головошку патриарха.)

  • lev4ik

    lev4ik
    2 часа назад

    А мне нравится! Только упоминание должно быть в одной фразе:

    "Эта страна покинута Богом".

    Собственно,этой фразой можно заменить и весь текст Конституции.

  • Stat

    Stat
    2 часа назад

    ..и имя дать ему Владимир Владимирович...

  • Sergey_Korenev

    Sergey_Korenev
    1 час назад

    Прочитал где-то, что "конституция - это договор между государством и его гражданами". Там должны быть прописаны основные требования к сторонам договора. Зачем что-то лишнее? Непонятно. Вера или неверие в бога - процесс сугубо индивидуальный, нельзя "закреплять его наличие" в принципе в таком документе. Так под шумок можно докатиться, что и АКС, Сбербанк и Роснано включат в конституцию...

  • Deitra

    Deitra
    1 час назад

    Со свиным рылом в калашный ряд лезет.

  • Nikolay Ivanovich.

    Nikolay Ivanovich.
    1 час назад

    Вообще больной!?

  • alex 3

    alex 3
    52 минуты назад

    В юридическом документе, как раз будет уместно ссылку на волю всевышнего. Поповская банда упорно тащит страну в средневековое мракобесие.

  • В Сковородине/Амуринфе

    В Сковородине/Амуринфе
    49 минут назад

    Кстати пришла в мысль ибо Бога можно упомянуть данным способом и я это весьма поддерживаю. Надо ввести, что каждый гражданин России будет получать ежемесячно часть денег от продажи ресурсов деньгами с надписью In God We Trust

  • Кайф

    Кайф
    6 минут назад

    Уберите этого психического!

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