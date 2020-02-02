Патриарх Кирилл предложил упомянуть Бога в Конституции

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«Я не говорю только о православных — я говорю также о мусульманах и о многих, о многих других»,— заявил патриарх на трапезе после литургии в храме Христа Спасителя. Патриарх призвал молиться, трудиться, чтобы в основном законе упоминался Бог, пишет «Коммерсант».

По мнению патриарха Кирилла, «если в гимне может быть "Богом хранимая родная земля"», то об этом может быть сказано и в Конституции. «Считаю, что сегодня можно было бы начать дискуссию об этом»,— заявил он.

Президент России Владимир Путин предложил внести изменения в Конституцию в ходе своего ежегодного послания Федеральному собранию 15 января. Позднее президент внес соответствующий законопроект на рассмотрение в Госдуму. Для выработки поправок была создана рабочая группа, которая уже сформулировала около 100 предложений. Второе чтение документа в Госдуме планируется провести 11 февраля.