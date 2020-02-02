Снежный городок в Благовещенске начнут разбирать 3 февраля

Фото: Администрация Благовещенска

2 февраля – последний день, когда в Благовещенске можно посетить снежный городок на площади Ленина. 3 февраля, в понедельник, его начнут разбирать. Полностью завершить все работы планируется в течение недели.

В понедельник на площадь зайдет техника ГСТК для демонтажа горок, а также снежных и ледовых фигур, часть из которых перевезут на второе Владимировское озеро для оформления стартового городка массовых соревнований «Лыжня-2020».

Бригада «Горсвета» приступит к демонтажу художественной подсветки. Каток на центральной площади будет работать до 10 февраля. Его уберут последним, сообщает администрация Благовещенска.