Экс-глава сельсовета в Зейском районе за фиктивный договор получил 80 тысяч
В Зейском районе будут судить бывшего главу Тунгалинского сельсовета. Его обвиняют в хищении чужого имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения.
Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.
Как сообщает амурское следственное управление СКР, в конце 2015 года экс-глава заключил фиктивный договор аренды с одним из жителей села и получил из местного бюджета более 80 тысяч рублей. Деньги он использовал в личных целях.
Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Зейский». В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии и возместил причиненный муниципальному образованию ущерб в полном объеме.
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