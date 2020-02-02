Экс-глава сельсовета в Зейском районе за фиктивный договор получил 80 тысяч

В Зейском районе будут судить бывшего главу Тунгалинского сельсовета. Его обвиняют в хищении чужого имущества, совершенное лицом с использованием служебного положения.

Расследование уголовного дела завершено. С утвержденным прокурором обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщает амурское следственное управление СКР, в конце 2015 года экс-глава заключил фиктивный договор аренды с одним из жителей села и получил из местного бюджета более 80 тысяч рублей. Деньги он использовал в личных целях.

Преступление выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками МО МВД России «Зейский». В ходе предварительного следствия обвиняемый полностью признал свою вину в инкриминируемом ему деянии и возместил причиненный муниципальному образованию ущерб в полном объеме.